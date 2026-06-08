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LPGA／「世界球后」柯達美國公開賽封后 吳佳晏54名完賽

記者曾思儒／即時報導
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美國「世界球后」柯達在美國女子公開賽捧冠。(路透)
美國「世界球后」柯達在美國女子公開賽捧冠。(路透)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：柯達以276桿奪得美國女子公開賽冠軍。
  • 重點二：吳佳晏最終輪74桿，並列54名完賽。
  • 重點三：吳佳晏坦言球場長且硬，旅途疲勞影響發揮。

總獎金1250萬美元的第81屆美國女子公開賽7日落幕，美國「世界球后」柯達（Nelly Korda）繳出69桿，以276（-8）桿捧冠；唯一打進決賽輪的台灣女將吳佳晏最後一天揮出74（+3）桿，以292（+8）桿成績並列54名完賽。

柯達以1桿優勢擊敗英國赫爾（Charley Hull）和西班牙的洛佩茲（Gaby Lopez），她形容奪冠感覺就像做夢一般，「真的無法用語言來形容這場勝利對我有多麼重要。」

這是柯達生涯第一座美國女子公開賽冠軍，也是其職業生涯收獲的第四個大賽冠軍；她最終輪一度和赫爾、洛佩茲和3場大賽冠軍田仁智並列領先，靠17棟的關鍵抓鳥，才確保了領先群雌的地位，也帶回250萬美元冠軍獎金。

台將代表吳佳晏以74桿完成最終輪賽事，她說：「這是我轉職業之後第一次來美國參加職業賽事，體會到了整個球場設定的難度，距離很長，旗位難度也非常高。我的擊球距離不太遠，所以打起來會覺得比較辛苦一點。」

回顧本周的表現，吳佳晏表示，身體狀況沒有調整到特別好，短桿跟推桿的狀況也不是特別好，不是特別滿意的一周，「這個球場最難的地方就是果嶺的坡度，因為果嶺比較硬，需要好的角度才能停球。打不遠的話，上果嶺的那桿要用比較長的球桿，就比較難一點。我這一周跟滿多好的選手一起打，看到她們對球的處理，我會覺得收穫蠻多的。」

轉職業以來，吳佳晏一直以日巡賽為主賽場，美國女子公開賽前一周也是留在日本比賽，這讓她除了高強度比賽外，還面臨著長途旅行的疲憊和時差等各種問題，將回到日本繼續征戰的她說：「其實有點遺憾，應該上周休息，把身體狀況調整到更好，現在就有點太累了。這一周沒怎麼睡好，整個身體狀況都不是特別好，但這就是巡迴賽選手需要積累的經驗。」

精華 FAQ

  • 柯達在第81屆美國女子公開賽最終輪繳出69桿，全場以276桿、低於標準桿8桿封后，並以1桿優勢擊敗兩位追兵，收下250萬美元冠軍獎金。

  • 吳佳晏是唯一打進決賽輪的台灣選手，最後一輪打出74桿、比標準桿多3桿，總成績292桿、加8桿，最終並列第54名完賽。

  • 她表示球場距離長、旗位難、果嶺坡度大，加上自己短桿與推桿狀況不佳，且賽前在日本比賽後又長途奔波，身體疲勞與睡眠不佳都影響發揮。

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