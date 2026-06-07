我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃仁勳談科技股大跌：大家應該高興 現在能以折扣價買進

紐約賓州車站爆砍人案 6人送醫 次日將迎NBA總決賽

法網／慶祝奪生涯首座大滿貫 澤瑞夫不親女友卻親牠

記者曾思儒／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
澤瑞夫愛犬米許卡，親吻主人，萌樣爆表。（路透）
澤瑞夫愛犬米許卡，親吻主人，萌樣爆表。（路透）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：澤瑞夫擊敗科博利，奪下生涯首座大滿貫冠軍。
  • 重點二：頒獎後愛犬米許卡登場，搶鏡還親吻主人。
  • 重點三：女單冠軍安德瑞娃也與愛犬拉西共享首冠喜悅。

德國名將澤瑞夫（Alexander Zverev）總算迎接生涯第一座大滿貫，他以6：1、4：6、6：4、6：7（5：7）、6：1力退列第10種子的義大利對手科博利（Flavio Cobolli）後，開心高舉冠軍獎盃火槍手盃，愛犬米許卡（Mishka）也一同入鏡，親吻主人的萌樣搶走不少版面。

米許卡是隻臘腸犬，是澤瑞夫和交往5年的演員女友托馬拉（Sophia Thomalla）共同飼養的寵物。決賽不見托馬拉和澤瑞夫與前女友孕育的女兒梅拉（Mayla Zverev），米許卡倒是親臨現場見證主人的榮耀時刻；頒獎典禮後澤瑞夫和團隊合影，米許卡也一起慶祝，牠還送上熱情的小舌頭，比女主人早一刻吻到新科大滿貫得主。

毛小孩成為今年法網的可愛配角，女單奪冠的19歲俄羅斯新星安德瑞娃（Mirra Andreeva）也將金盃和愛犬拉西（Rassy）分享。

拉西是安德瑞娃努力得來的夥伴，她的母親承諾，只要她世界排名進入前20就能養一隻狗，拉西因此加入團隊，這次也在巴黎一起分享主人的大滿貫首冠。

德國 法網 義大利

上一則

世界盃／秘魯、義大利都沒晉級 教宗：肯定支持美國隊

延伸閱讀

澤瑞夫法網封王 4闖大滿貫決賽終高舉金盃

澤瑞夫法網封王 4闖大滿貫決賽終高舉金盃
澤瑞夫輕騎過關晉法網8強 朝大滿貫首冠邁進

澤瑞夫輕騎過關晉法網8強 朝大滿貫首冠邁進
法網／20歲門西克首闖4強 將戰澤瑞夫：保持專注到最後

法網／20歲門西克首闖4強 將戰澤瑞夫：保持專注到最後
莎娃之後 俄羅斯等了12年 安德瑞娃法網奪生涯大滿貫首冠

莎娃之後 俄羅斯等了12年 安德瑞娃法網奪生涯大滿貫首冠

熱門新聞

林書豪(右)與安東尼。(美聯社資料照)

林書豪受邀赴NBA總決賽第3、4戰 或上安東尼節目「破冰」

2026-06-06 16:43
中國知名體育品牌李寧2日官宣，與NBA勇士隊球星柯瑞及柯瑞品牌「Curry Brand」達成長期合作。(取材自每日經濟新聞)

柯瑞投奔李寧簽10年約 前NBA球員批：自由被兜售

2026-06-02 20:50
曾於2012年颳起「林來瘋」的前尼克隊後衛林書豪，將在尼克隊爭奪NBA總冠軍賽期間加入ESPN擔任球評員。(美聯社)

「林來瘋」重返NBA 林書豪擔任ESPN總冠軍戰球評

2026-06-02 19:55
世界排名第114的波蘭網球選手赫瓦林斯卡今天在法網女單準決賽締造歷史，以直落二擊敗第25種子施耐德，成為網球運動職業化以來第一位從會外賽一路打進法網決賽的女將。(路透)

世界排名114 波蘭女將赫瓦林斯卡闖法網決賽 寫黑馬傳奇

2026-06-04 16:33
尼克守住領先優勢，以105比104擊敗馬刺，取得系列賽2連勝，並帶著絕佳氣勢迎接後續賽程。 (路透)

NBA／溫班亞瑪關鍵失誤加最後一擊失手 尼克帶冠軍賽2連勝回紐約

2026-06-05 23:36
延安師父祝賀馬刺。（取材自微博）

NBA／「少林弟子」溫班亞瑪晉總冠軍賽 師父：制心一處，無事不辦

2026-06-01 02:50

超人氣

更多 >
打入AI重要力量 韓媒曝台灣人買電腦1習慣 助硬體製造扎根進化

打入AI重要力量 韓媒曝台灣人買電腦1習慣 助硬體製造扎根進化
專訪變吵架 川普怒批NBC偏頗 拂袖離場

專訪變吵架 川普怒批NBC偏頗 拂袖離場
明年4項社安福利變動 宜先掌握預作規劃

明年4項社安福利變動 宜先掌握預作規劃
鳳凰城台積電工程師太太組「積婆社」坦言台美生活落差

鳳凰城台積電工程師太太組「積婆社」坦言台美生活落差
王祖賢息影22年矽谷創業 親揭不再拍戲真正原因「珍惜當下緣分」

王祖賢息影22年矽谷創業 親揭不再拍戲真正原因「珍惜當下緣分」