我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

茲韋列夫法網封王 4闖大滿貫決賽終高舉金盃

黃仁勳訪韓掀旋風 韓媒解析他如何擄獲年輕人的心

茲韋列夫法網封王 4闖大滿貫決賽終高舉金盃

中央社巴黎7日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
德國好手茲韋列夫贏得法國網球公開賽冠軍，親吻生涯首座金盃。(美聯社)
德國好手茲韋列夫贏得法國網球公開賽冠軍，親吻生涯首座金盃。(美聯社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：茲韋列夫在法網決賽五盤擊敗科博利，奪下生涯首座大滿貫金盃。
  • 重點二：這是他第四度闖進大滿貫決賽，終於打破長期無冠的尷尬。
  • 重點三：科博利雖將比賽逼入決勝盤，仍在第五盤失守無緣首冠。

德國好手茲韋列夫今天在法國網球公開賽決賽歷經5盤激戰，擊敗義大利選手科博利，4度闖進大滿貫決賽終於高舉生涯首座金盃。

法新社報導，大會第2種子茲韋列夫（Alexander Zverev）在中央球場（Court Philippe Chatrier）耗時4小時16分鐘，以6比1、4比6、6比4、6比7（5/7）、6比1戰勝科博利（Flavio Cobolli），成為自從1996年球星貝克（Boris Becker）在澳洲網球公開賽奪冠以來，首位贏得大滿貫賽事的德國男網選手。

▲ 影片來源：X平台@rolandgarros（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes. Please contact us for removal if there is a copyright issue.

這是茲韋列夫職業生涯第4度闖進大滿貫決賽，也是繼2024年令人扼腕與冠軍失之交臂之後，在羅蘭蓋洛斯球場（Roland Garros）的第2次。

他賽後說：「這座球場對我有很多特殊意義…但是現在終於有一個幸福結局。」他2022年4強賽在中央球場對上納達爾（Rafael Nadal）時因踝關節損傷而提前結束當季，2024年決賽與艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）鏖戰5盤惜敗。

在頒獎典禮上，他看向團隊表示：「我們曾經經歷失利，也在最重要時刻成為輸家，但重要的是，我們現在終於成為大滿貫冠軍。」

29歲的茲韋列夫把握艾卡拉茲因傷缺陣、球王辛納（Jannik Sinner）及名將喬科維奇（Novak Djokovic）意外提前出局的絕佳機會，終於突破長年大滿貫金盃荒的窘境。

不過，世界排名第3的茲韋列夫本場發生54次非受迫性失誤，並非一路順風，所幸終仍擺脫「最具實力卻尚未贏得大滿貫」的標籤。

24歲的科博利這場比賽開賽明顯緊張，看起來似乎不太適應大賽壓力，才39分鐘就失守首盤，發生16次非受迫性失誤。

次盤科博利逐漸適應比賽節奏，連續3度保發後，第7局趁勢破發。茲韋列夫此前發球局未遭威脅，卻在這一局出現兩次雙發失誤，破發點時還正手拍失穩，氣得轉頭對教練團比手畫腳表達不滿。科博利信心逐漸增強，順利保發拿下第2盤，重燃比賽氣勢。

第3盤科博利在第10局原本30比0領先，卻連失4分而拱手讓出盤分。

世界排名第14的科博利下週將首次擠進世界前10，第4盤時，雖然他開局率先破發，卻與對手分別兩度遭到破發，包括他在5比4時領先時失守發球局。不過這位義大利好手調整心態，將比賽帶入搶七，並靠著第2個盤末點擊出強勁正手拍致勝球，把戰局逼進決勝盤。

第5盤茲韋列夫首局破發，錯失回破機會的對手後來再遭破發，比分拉開到3比0。茲韋列夫第4局成功化解3個破發點，之後一路穩穩領先，最終靠著對手在第2個冠軍點高壓扣殺出界，他隨即倒臥紅土上慶祝封王。

精華 FAQ

  • 茲韋列夫在羅蘭蓋洛斯中央球場的決賽中，經過五盤激戰擊敗義大利選手科博利，成功拿下法網冠軍，也完成生涯大滿貫首冠。

  • 這是茲韋列夫職業生涯第四次闖進大滿貫決賽後首次奪冠，也讓他擺脫多次在關鍵戰失利的標籤，正式突破長年冠軍荒。

  • 科博利開賽雖顯得緊張，但之後逐漸找到節奏，甚至把比賽逼進第五盤；不過決勝盤仍被茲韋列夫兩度破發，最終錯失首座大滿貫。

義大利 澳洲網球公開賽 德國

上一則

美加墨世界盃H組巡禮：西班牙真正的考驗從淘汰賽開始

延伸閱讀

澤瑞夫輕騎過關晉法網8強 朝大滿貫首冠邁進

澤瑞夫輕騎過關晉法網8強 朝大滿貫首冠邁進
西班牙19歲小將霍達法網首秀 黑馬之姿逆轉晉8強

西班牙19歲小將霍達法網首秀 黑馬之姿逆轉晉8強
法網／澤瑞夫直落三橫掃霍達 6年來第5度挺進4強

法網／澤瑞夫直落三橫掃霍達 6年來第5度挺進4強
法網／義大利對決貝雷蒂尼傷退 阿納爾迪首闖大滿貫4強

法網／義大利對決貝雷蒂尼傷退 阿納爾迪首闖大滿貫4強

熱門新聞

中國知名體育品牌李寧2日官宣，與NBA勇士隊球星柯瑞及柯瑞品牌「Curry Brand」達成長期合作。(取材自每日經濟新聞)

柯瑞投奔李寧簽10年約 前NBA球員批：自由被兜售

2026-06-02 20:50
林書豪(右)與安東尼。(美聯社資料照)

林書豪受邀赴NBA總決賽第3、4戰 或上安東尼節目「破冰」

2026-06-06 16:43
曾於2012年颳起「林來瘋」的前尼克隊後衛林書豪，將在尼克隊爭奪NBA總冠軍賽期間加入ESPN擔任球評員。(美聯社)

「林來瘋」重返NBA 林書豪擔任ESPN總冠軍戰球評

2026-06-02 19:55
世界排名第114的波蘭網球選手赫瓦林斯卡今天在法網女單準決賽締造歷史，以直落二擊敗第25種子施耐德，成為網球運動職業化以來第一位從會外賽一路打進法網決賽的女將。(路透)

世界排名114 波蘭女將赫瓦林斯卡闖法網決賽 寫黑馬傳奇

2026-06-04 16:33
尼克守住領先優勢，以105比104擊敗馬刺，取得系列賽2連勝，並帶著絕佳氣勢迎接後續賽程。 (路透)

NBA／溫班亞瑪關鍵失誤加最後一擊失手 尼克帶冠軍賽2連勝回紐約

2026-06-05 23:36
延安師父祝賀馬刺。（取材自微博）

NBA／「少林弟子」溫班亞瑪晉總冠軍賽 師父：制心一處，無事不辦

2026-06-01 02:50

超人氣

更多 >
川普移民新規開始奏效 綠卡收補件潮湧現

川普移民新規開始奏效 綠卡收補件潮湧現
Nvidia官宣合作 宇樹挨轟「認賊作父、靈魂賣美國」

Nvidia官宣合作 宇樹挨轟「認賊作父、靈魂賣美國」
槍聲連發 俄亥俄州爆大規模槍擊12人中彈 民眾驚慌逃命畫面曝

槍聲連發 俄亥俄州爆大規模槍擊12人中彈 民眾驚慌逃命畫面曝
布裘17歲小兒子泰拳初登場 重現老爹當年「鬥陣俱樂部」神采

布裘17歲小兒子泰拳初登場 重現老爹當年「鬥陣俱樂部」神采
北卡華人自建雨水回收系統 「環保又省水」種菜做法曝光

北卡華人自建雨水回收系統 「環保又省水」種菜做法曝光