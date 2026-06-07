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法網／從小就夢想奪冠 19歲安德瑞娃：真實的感覺比夢想更棒

記者曾思儒／即時報導
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19歲的俄羅斯新星安德瑞娃成為1992年後法網最年輕的女單冠軍，她形容是「美夢成...
19歲的俄羅斯新星安德瑞娃成為1992年後法網最年輕的女單冠軍，她形容是「美夢成真」。（新華社）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：19歲安德瑞娃擊敗赫瓦林斯卡，奪下法網女單冠軍。
  • 重點二：她成為1992年後，法網最年輕的女單冠軍得主。
  • 重點三：整屆賽事僅失17局，表現媲美歷代頂尖冠軍。

19歲的俄羅斯新星安德瑞娃（Mirra Andreeva）僅花1小時22分鐘就以6：3、6：2擊退波蘭黑馬赫瓦林斯卡（Maja Chwalinska），成為1992年後法網最年輕的女單冠軍，她形容是「美夢成真」，且實際捧起金盃的感覺比任何想像都更棒。

獲得280萬歐元冠軍獎金的安德瑞娃在頒獎典禮時提到，從很小的時候就有透過電視收看法網，「贏下冠軍是我很大的夢想，無法置信我現在握著這座冠軍。」

15歲就打下第一座WTA冠軍的安德瑞娃，賽後記者會透露，曾經多次想像贏下大賽的過程和內容，「我要說，真實世界成真的感覺比夢想的樣子更棒。看著這座獎盃，我意識到一切都是真的，我想我能稱自己是大滿貫得主了。」

不只奪冠，安德瑞娃展現出主宰力，兩周來的賽事僅失掉17局，史上只有1988年「玉羅剎」葛拉芙（Steffi Graf）和波蘭名將斯威雅蒂（Iga Swiatek）2020年和24年的奪冠之路，失掉的局數比安德瑞娃更少。

安德瑞娃也承認，當第二盤取得5：0對領先時，被對手連拿兩局，感覺有點不好，「我當然不想失掉這兩局，尤其是我的發球局，但我告訴自己沒事的，因為我覺得風向是向前吹，所以基本上你無法想往常一樣的擊球。」

「最後我也想謝謝自己保持信念，就算遇到困難仍百分百全力以赴，每天都試著愈來愈好，相信自己可以做到，即使內心有很多心魔要克服，只有我自己知道這兩周要多艱難，我有多麼緊張。」

精華 FAQ

  • 她僅花1小時22分鐘，就以6：3、6：2擊退波蘭黑馬赫瓦林斯卡，順利拿下法網女單冠軍，展現強大壓制力。

  • 她成為1992年以來法網最年輕的女單冠軍，並且兩周賽事僅失17局，表現已被拿來與葛拉芙及斯威雅蒂等名將相比。

  • 她表示從小就透過電視看法網，奪冠一直是她的夢想；真正握住冠軍獎盃後，她認為現實成真的感覺比想像還要更棒。

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