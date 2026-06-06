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莎娃之後 俄羅斯等了12年 安德瑞娃法網奪生涯大滿貫首冠

中央社／巴黎6日綜合外電
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19歲的安德瑞娃成為法網34年來最年輕女單冠軍。(路透)
19歲的安德瑞娃成為法網34年來最年輕女單冠軍。(路透)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：19歲安德瑞娃法網封后，奪下生涯首座大滿貫冠軍。
  • 重點二：她擊敗赫瓦林斯卡後直言，捧杯感覺遠比想像中美好。
  • 重點三：安德瑞娃將轉戰草地賽季，目標是盡快再拿溫網冠軍。

俄羅斯網球女將安德瑞娃（Mirra Andreeva）6日表示，在法國網球公開賽贏得生涯首座大滿貫賽冠軍的感覺「遠比想像中美好」，並坦言她已開始思考如何應對溫布頓網球錦標賽及草地球場，希望能盡快奪得第2座大滿貫金盃。

中央社引述法新社報導，在今天的法網女單決賽中，年僅19歲的安德瑞娃以6：3、6：2直落二擊敗從會外賽一路殺進決賽的波蘭黑馬赫瓦林斯卡（Maja Chwalinska），成為法網34年來最年輕女單冠軍。

安德瑞娃的世界排名將升至第6，不過面對即將到來的草地賽季與溫網，她並不打算滿足現狀。她去年在溫網止步8強。

她說：「老實說，我現在已開始思考如何為草地賽季做準備，以及要怎麼應對草地賽事。」

「我覺得這件事有點令人上癮，我真的很想盡全力再次體驗這一切。」

在2005年後出生的網球選手中，安德瑞娃是首位高舉大滿貫賽冠軍獎盃的球員。

她於2023年以16歲之姿首次參加法網，並闖進第3輪賽事；2024年她晉級4強，去年則打進8強。

談起大滿貫賽冠軍初體驗，安德瑞娃說：「看著這座獎盃，意識到這一切都是真的，我現在可以稱自己是大滿貫賽冠軍了，感覺非常美妙。」

她也特別感謝自己的心理師，協助她在賽事後段應對外界期待高漲的壓力。

自俄羅斯名將莎拉波娃（Maria Sharapova）2014年法網封后以來，安德瑞娃是首位贏得大滿貫賽冠軍的俄國女將。

精華 FAQ

  • 她在法網女單決賽中，以6：3、6：2直落二擊敗波蘭黑馬赫瓦林斯卡，順利拿下生涯首座大滿貫冠軍，也成為本屆賽事焦點。

  • 她表示已開始思考如何準備草地賽季與溫網，並希望盡快再次感受奪冠滋味，顯示她並不滿足於首冠，仍積極追求更多突破。

  • 安德瑞娃是自莎拉波娃2014年法網封后以來，首位奪得大滿貫冠軍的俄國女將，也終結了俄羅斯等待12年再有女單大滿貫冠軍的局面。

法網 俄羅斯 溫布頓

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