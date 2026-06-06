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19歲安德瑞娃法網封后 波蘭黑馬赫瓦林斯卡功虧一簣

19歲安德瑞娃法網封后 波蘭黑馬赫瓦林斯卡功虧一簣

中央社巴黎6日綜合外電報導
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安德瑞娃在法國網球公開賽女單決賽以直落二擊敗波蘭黑馬赫瓦林斯卡，贏得生涯首座大滿...
安德瑞娃在法國網球公開賽女單決賽以直落二擊敗波蘭黑馬赫瓦林斯卡，贏得生涯首座大滿貫賽冠軍。(路透)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：19歲安德瑞娃直落二擊敗赫瓦林斯卡，奪下法網女單冠軍。
  • 重點二：她成為自1992年以來，羅蘭蓋洛斯最年輕的女單冠軍。
  • 重點三：赫瓦林斯卡從會外賽連勝九場，創下公開賽年代紀錄。

來自俄羅斯、以中立身分參賽的第8種子安德瑞娃今天在法國網球公開賽女單決賽以直落二擊敗波蘭黑馬赫瓦林斯卡，贏得生涯首座大滿貫賽冠軍。

法新社報導，19歲的安德瑞娃（Mirra Andreeva）以6比3、6比2擊敗赫瓦林斯卡（Maja Chwalinska），成為自從美國名將莎莉絲（Monica Seles）1992年以18歲之齡拿下個人第3座法網金盃以來，羅蘭蓋洛斯球場（Roland Garros）上最年輕女單冠軍。

▲ 影片來源：X平台@rolandgarros（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes. Please contact us for removal if there is a copyright issue.

已經拿下兩座WTA1000等級女單冠軍的她，今天高舉的蘇珊．蘭格倫盃（Coupe Suzanne Lenglen）成為生涯截至目前最珍貴的榮耀。

安德瑞娃賽後受訪時說：「我從很小、很小的時候就開始在電視上看法網，所以奪冠也一直是我的夢想。說真的，我現在還無法相信自己已經把這座獎盃抱在懷中。」她特別向團隊和心理師表達謝意。

「恭喜馬雅（赫瓦林斯卡的名字），這3周你有精彩表現，從資格賽一路突圍，贏下這麼多場比賽，打敗那麼多優秀選手。」

24歲的赫瓦林斯卡今天功虧一簣未能登頂，驚奇旅程畫下句點。她從會外賽一路挺進、連勝9場，成為公開賽年代以來首位從會外賽晉級法網女單決賽的選手。

她表示：「我一定不會忘記這3周。巴黎會永遠在我心中。」

目前世界排名第114的赫瓦林斯卡排名預計將會躍升至第21位，未來將能固定參加頂尖賽事，職業生涯邁入全新層次。

精華 FAQ

  • 她在決賽擊敗波蘭選手赫瓦林斯卡，並以6比3、6比2直落二收下勝利，順利奪得個人生涯首座大滿貫女單冠軍。

  • 19歲的她成為自1992年莎莉絲以來，羅蘭蓋洛斯最年輕的女單冠軍，且是少數已奪兩座WTA1000後再封后的大滿貫新星。

  • 她從會外賽一路連勝九場闖進決賽，成為公開賽年代首位從會外賽晉級法網女單決賽者，世界排名也預計升至第21位。

法網 俄羅斯

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