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世界排名114 波蘭女將赫瓦林斯卡闖法網決賽

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世界排名114 波蘭女將赫瓦林斯卡闖法網決賽 寫黑馬傳奇

中央社巴黎4日綜合外電報導
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世界排名第114的波蘭網球選手赫瓦林斯卡今天在法網女單準決賽締造歷史，以直落二擊...
世界排名第114的波蘭網球選手赫瓦林斯卡今天在法網女單準決賽締造歷史，以直落二擊敗第25種子施耐德，成為網球運動職業化以來第一位從會外賽一路打進法網決賽的女將。(路透)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：世界排名第114的赫瓦林斯卡闖進法網女單決賽，創下驚奇黑馬旅程。
  • 重點二：她以直落二擊敗第25種子施耐德，成為首位會外賽晉級法網決賽者。
  • 重點三：24歲的她三週內贏得九場比賽，將在決賽對上第8種子安德瑞娃。

世界排名第114的波蘭網球選手赫瓦林斯卡今天在法網女單準決賽締造歷史，以直落二擊敗第25種子施耐德，成為網球運動職業化以來第一位從會外賽一路打進法網決賽的女將。

▲ 影片來源：X平台@rolandgarros（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes; please contact us for removal if there is a copyright issue.

法新社報導，現年24歲的赫瓦林斯卡（Maja Chwalinska）今年首度闖進法網會內賽，她過去3次嘗試皆在會外賽止步，今天則以7比6（7/4）、6比4勝出並闖進決賽，贏得她征戰法網3週以來的第9場比賽。

她也是網壇1968年進入公開年代（Open Era）以來，第2位從會外賽殺進大滿貫決賽的女子選手，第一位則是2021年美網冠軍拉杜卡努（Emma Raducanu）。

赫瓦林斯卡在擊敗來自俄羅斯、以中立身分參賽的施耐德（Diana Shnaider）後坦言，一路挺進決賽「就像做夢一樣」。

她面對中央球場（Court Philippe Chatrier）全場熱烈掌聲時補充道：「我不知道發生什麼事，我真的不知道該說什麼，很抱歉，我只是非常開心。」

晉級過程中，赫瓦林斯卡在場上一貫維持沉著冷靜的表現。她談起自己的情緒時說：「我有時也很瘋狂啦。」

「但我盡量保持冷靜，因為我知道這樣對我來說最好…不過相信我，其實我心裡波濤洶湧。」

赫瓦林斯卡將於6日的冠軍戰，迎戰來自俄羅斯、以中立身分參賽的第8種子安德瑞娃（Mirra Andreeva）。

她說自己會全力以赴，畢竟這是大滿貫決賽，但「現在讓我好好享受這一刻…我只想喘口氣，好好享受今天，然後盡最大努力恢復」。

精華 FAQ

  • 她先從會外賽出發，再一路連勝晉級會內賽，今天於準決賽以7比6、6比4擊敗施耐德，成為首位從會外賽打進法網決賽的女將。

  • 赫瓦林斯卡今年首次闖進法網會內賽，過去三次會外賽都止步，但這次三週內已拿下第九勝，展現超乎外界預期的穩定與韌性。

  • 她將在6日的冠軍戰對上第8種子安德瑞娃。赫瓦林斯卡表示這一切像作夢，會先好好享受當下，再盡全力恢復並投入決賽。

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