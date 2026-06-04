世界排名114 波蘭女將赫瓦林斯卡闖法網決賽 寫黑馬傳奇

世界排名第114的波蘭網球選手赫瓦林斯卡今天在法網女單準決賽締造歷史，以直落二擊敗第25種子施耐德，成為網球運動職業化以來第一位從會外賽一路打進法網決賽的女將。(路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 世界排名第114的赫瓦林斯卡闖進法網女單決賽，創下驚奇黑馬旅程。

世界排名第114的赫瓦林斯卡闖進法網女單決賽，創下驚奇黑馬旅程。 重點二： 她以直落二擊敗第25種子施耐德，成為首位會外賽晉級法網決賽者。

她以直落二擊敗第25種子施耐德，成為首位會外賽晉級法網決賽者。 重點三：24歲的她三週內贏得九場比賽，將在決賽對上第8種子安德瑞娃。

世界排名第114的波蘭 網球選手赫瓦林斯卡今天在法網 女單準決賽締造歷史，以直落二擊敗第25種子施耐德，成為網球運動職業化以來第一位從會外賽一路打進法網決賽的女將。

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法新社報導，現年24歲的赫瓦林斯卡（Maja Chwalinska）今年首度闖進法網會內賽，她過去3次嘗試皆在會外賽止步，今天則以7比6（7/4）、6比4勝出並闖進決賽，贏得她征戰法網3週以來的第9場比賽。

她也是網壇1968年進入公開年代（Open Era）以來，第2位從會外賽殺進大滿貫決賽的女子選手，第一位則是2021年美網冠軍拉杜卡努（Emma Raducanu）。

赫瓦林斯卡在擊敗來自俄羅斯 、以中立身分參賽的施耐德（Diana Shnaider）後坦言，一路挺進決賽「就像做夢一樣」。

她面對中央球場（Court Philippe Chatrier）全場熱烈掌聲時補充道：「我不知道發生什麼事，我真的不知道該說什麼，很抱歉，我只是非常開心。」

晉級過程中，赫瓦林斯卡在場上一貫維持沉著冷靜的表現。她談起自己的情緒時說：「我有時也很瘋狂啦。」

「但我盡量保持冷靜，因為我知道這樣對我來說最好…不過相信我，其實我心裡波濤洶湧。」

赫瓦林斯卡將於6日的冠軍戰，迎戰來自俄羅斯、以中立身分參賽的第8種子安德瑞娃（Mirra Andreeva）。

她說自己會全力以赴，畢竟這是大滿貫決賽，但「現在讓我好好享受這一刻…我只想喘口氣，好好享受今天，然後盡最大努力恢復」。