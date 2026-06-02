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法網／20歲門西克首闖4強 將戰澤瑞夫：保持專注到最後

記者曾思儒／即時報導
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捷克小將門西克闖進法網四強。（路透）
捷克小將門西克闖進法網四強。（路透）

20歲的捷克小將門西克（Jakub Mensik）今年法網打出代表作，他以6：4、6：3、7：6（7：3）力退巴西新星豐塞卡（Joao Fonseca） ，闖進4強，持續改寫個人在大滿貫的最佳成績。

這場8強賽堪稱「青春對決」，兩名好手都是2005年後出生的選手，門西克只花三盤就拍下小一歲的對手，成為第一位2004年後出生的大滿貫4強男將。在此之前，法網最年輕的8強對決是2006年，20歲的「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）擊敗19歲的塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）。

今年澳網打進第四輪已是門西克個人最佳，法網再改寫紀錄，他也成傑克史上進入大滿貫4強的最年輕男將，他場中訪問時說：「一開賽我們都有點緊張，比賽尾聲有些不可思議的球，我非常開心能逆轉勝。第三盤我一度落後幾個破發點，所以我很開心能保持專注，奮戰到最後一刻。」

門西克第三盤先遭破發，第四局雖回破，第七局又被破發，靠著第十局瓦解對手一個盤末點才驚險回破扳平局數；第十二局門西克曾出現6個賽點但都錯過，直到「搶七」才把握住機會。

4強將對決德國名將澤瑞夫（Alexander Zverev ）的門西克提到，今天的最後一局和搶七是職網生涯最佳表現之一，「要保持專注到最後真的很難，我曾經錯過幾個賽點，我很開心搶七中扳回幾分，持續挺進。」

法網 約克維奇 納達爾

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