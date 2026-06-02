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法網／打到凌晨1點晉級 義大利黑馬退種子締造新頁

記者曾思儒／即時報導
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義大利選手阿納爾迪1日在法網晉級八強。(路透)
義大利選手阿納爾迪1日在法網晉級八強。(路透)

義大利「世界球王」辛納（Jannik Sinner）今年法網雖提前落馬，義大利同胞卻打得爭氣，世界排名104的阿納爾迪（Matteo Arnaldi）1日在歷時5小時又26分鐘的馬拉松大戰出線，以7：6（7：5）、6：7（5：7）、3：6、7：6（7：3）、6：4力退美國好手帝亞佛（Frances Tiafoe），成為第3位挺進男單8強的義大利選手，寫下義大利網壇新頁。

在阿納爾迪晉級前，科博利（Flavio Cobolli）生涯首度打進法網8強，接續貝雷帝尼（Matteo Berrettini）直落3拍下阿根廷黑馬塞倫多羅（Juan Manuel Cerundolo）繼2021年後重返大滿貫8強，阿納爾迪的加入締造義大利史上首度有3名球員闖進同場大滿貫8強紀錄。

阿納爾迪擊敗帝亞佛時，巴黎時間已經超過凌晨1點，生涯首度打進大滿貫8強的他說：「老實說，我不知道為何在這裡，我們是為這些大賽而生，我始終夢想打像這樣的比賽，在法網的夜間賽程，和像帝亞佛這樣的選手交鋒。」他4場比賽總共歷時17小時又42分鐘，是8強所有選手最久。

「我認為在某些時刻已經不是網球了，是其他東西，你就是竭盡一切，比賽只會有個贏家，幸運的是今晚贏家是我。」25歲的阿納爾迪還形容，這場比賽絕對是生涯打得最棒的一場。

阿納爾迪下戰就要和貝雷帝尼上演「內戰」，等於為義大利預約一席4強門票。

義大利 法網 辛納

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