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法網／直落二退大坂直美 莎芭蓮卡8強就位

記者曾思儒／即時報導
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白俄羅斯網球球后莎芭蓮卡1日晉級法網八強。(新華社)
白俄羅斯網球球后莎芭蓮卡1日晉級法網八強。(新華社)

前後任球后大坂直美和莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）1日上演話題對決，現任球后莎芭蓮卡技高一籌，以7：5、6：3挺進8強，繼續朝生涯第一座紅土大滿貫金盃前進。

今年法網冷門不斷，前冠軍、高位種子紛紛落馬，莎芭蓮卡屹立不搖，今天轟出12記「愛司」和39記致勝球，包含第一盤的「再見愛司」，兩項數據都優於對手。

「我很開心我的發球表現，這讓我施加很多壓力到她的身上。」莎芭蓮卡也讚今年已經交手三次的大坂直美是「偉大球員」，擁有極具攻擊性的球風。

不只發球優異，莎芭蓮卡的小球讓大坂直美幾乎束手無策，今天白俄羅斯球后11次放小球就拿下10分，大坂直美就提到，遇過的對手都會放小球，但莎芭蓮卡的效果最好，「她擊球最強，當她放小球的效果也會更好，我覺得， 因為如果她想要，她絕對打得出一記致勝球。」

身為女單頭號種子，莎芭蓮卡也是僅存有大滿貫決賽經驗的女將，不過成為奪冠大熱門的她強調，專注在眼前，「我不會想太多，我已經能讓自己不去想今年法網的事情。我見多識廣，什麼事都會發生，這就是網球，這就是這項運動。」

「我只是試著專注在自身，確保上場時展現最好狀態，我會全力以赴，盡一切努力去贏得這座獎盃。」目前未失一盤的莎芭蓮卡說。

球后8強將碰列25種子的俄羅斯施奈德（Diana Shnaider），8強成績已是施奈德在大滿貫的最佳成績。

大坂直美 法網

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