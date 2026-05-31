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斯威雅蒂慘遭直落二擊敗 意外止步法網女單16強

中央社巴黎31日綜合外電報導
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波蘭女將、大會第3種子斯威雅蒂今天在法國網球公開賽16強戰爆冷吞敗。(路透)
波蘭女將、大會第3種子斯威雅蒂今天在法國網球公開賽16強戰爆冷吞敗。(路透)

波蘭女將、大會第3種子斯威雅蒂今天在法國網球公開賽16強戰爆冷吞敗，她以5比7、1比6輸給大會第15種子、烏克蘭好手柯絲堤雅克，無緣生涯第7座大滿貫金盃和第5座法網后冠。

本屆法網讓各界跌破眼鏡，除了斯威雅蒂（Iga Swiatek），現任球王辛納（Jannik Sinner）、擁有24座大滿貫金盃的約克維奇（Novak Djokovic）以及上屆法網女單冠軍高芙（Coco Gauff）都在近日相繼出局。

這使得現任世界球后莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）成為本屆法網后冠大熱門，不過剛於5月初拿下馬德里網球公開賽女單冠軍的柯絲堤雅克（Marta Kostyuk）也值得關注，她本賽季在紅土球場表現一直非常出色。

生涯尚未奪得大滿貫金盃的柯絲堤雅克於賽後受訪說道：「我依然感到相當震驚…我盡量不去想比賽勝負，我打網球不是為了贏，而是因為我熱愛這項運動。」

柯絲堤雅克在本屆法網8強戰的對手，將是大會第7種子、烏克蘭同袍絲薇托莉娜（Elina Svitolina）與大會第11種子、瑞士選手班西琪（Belinda Bencic）之勝方 。

法網 約克維奇 波蘭

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