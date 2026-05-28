法網／聽牌後卻體能「撞牆」遭逆轉 辛納：我完全使不上力

辛納比賽後段體力透支，甚至一度因身體不適自請離場量血壓。(美聯社)

法國網球公開賽男單賽場昨天深夜爆出大冷門，世界球王、義大利 名將辛納 （Jannik Sinner）在手握兩盤領先時卻出現身體不適「撞牆」，慘遭世界排名第56的阿根廷黑馬塞倫多羅（Juan Manuel Cerundolo）逆轉，讓他挑戰生涯「全滿貫」的計畫又要延期一年。

帶著2月以來的一波30連勝氣勢來到巴黎，加上衛冕冠軍阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）因傷退賽，外界原本一致看好辛納能在法網 高舉金盃，完成生涯「全滿貫」的最後一塊拼圖。

不料昨天第二輪，辛納在前兩盤順利拿下，第三盤也一度取得5：1領先，眼看勝利只剩最後一哩路，他卻詭異地連丟18分，在場上屢屢因體力透支而痛苦彎腰，隨後甚至一度因身體不適自請離場量血壓。

「今天早上一醒來就覺得身體不太舒服。」賽後顯得極度虛弱的辛納無奈坦言，「前兩盤我的擊球依舊非常乾淨、狀態很好，但隨後我就像迎面撞上一面牆，完全使不上力。我不記得上一次身體這麼虛弱是什麼時候了。」

辛納比賽後段體力透支，甚至一度因身體不適自請離場量血壓。(美聯社)

儘管後續靠著冰袋與風扇降溫，並頻繁使出發球上網與放小球試圖縮短回合，辛納仍舊無力回天，在後面的20局中慘丟18局。讓他成為繼2000年阿格西（Andre Agassi）後，首位在法網次圈出局的頭號種子。

對於戲劇化逆轉辛納，塞倫多羅在賽後受訪時說：「我為他感到難過，因為他配得上贏下很多比賽，當然他也配得上贏下這場比賽，但後來我也不知道發生了什麼事。」