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法網／熱浪襲巴黎 選手冰袋掛脖子、球迷求水降溫

記者劉肇育／即時報導
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法網球開打前兩天卻迎來罕見的高溫熱浪。（路透）
法網球開打前兩天卻迎來罕見的高溫熱浪。（路透）

身為年度第二場大滿貫賽事，法國網球公開賽（French Open）開打前兩天卻迎來罕見的高溫熱浪，巴黎當地的氣溫一路飆升至攝氏33度，遠超往年5月下旬的平均氣候，不僅讓球員與球迷直呼吃不消，甚至表示這種酷熱體感，「彷彿重回2024年的奧運" rel="213901">巴黎奧運」。

熱浪預計將席捲法網首周，面對烈日曝曬，法網賽場處處可見消暑奇景，球員在換邊休息時紛紛將冰袋掛在脖子上降溫，現場球迷則擠在灑水器旁消暑；甚至連大會工作人員在盤末清理、為紅土球場澆水時，看台上的觀眾也爭相高呼「求水降溫」，形成另類的互動畫面。

高溫帶來的考驗不僅止於體能，更直接改變了紅土賽事的節奏，在悶熱乾燥的空氣中，紅土球場的球速明顯變快、彈跳也更為明顯，波蘭斯威雅蒂（Iga Swiatek）在首輪輕鬆過關後坦言，「這和過去的法網很不一樣。奧運時可能也這麼熱，但當時使用的球不同，我不會把這兩者當作相同的比賽。」

澳洲好手卡薩金娜（Daria Kasatkina）則強調，在這種消耗極大的高溫下，比賽更容易出現起伏，「可能剛從休息區站起來，注意力就突然下滑了。這是一場必須贏下的隱形戰役，誰能適應這種天氣，誰就能帶走勝利。」加拿大選手迪亞洛（Gabriel Diallo）更因無法耐受高溫，在首輪賽事中途無奈退賽。

不過，這波高溫也並非對所有人都是壞消息，部分球風強勢的球員便樂見其成，澳洲「野兔」德米納爾（Alex de Minaur）就表示，相較於陰冷的紅土，他更偏好炎熱、節奏輕快的環境，這讓他的全能打法更有侵略性；美國小將米克爾森（Alex Michelsen）也笑說，高溫讓球在空中飛行的速度變快，對擁有大砲發球與強力正拍的美國選手而言，絕對是一大利多。

法網 巴黎奧運 奧運

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