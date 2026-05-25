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鄭欽文法網一輪遊 排名跌出前100 賽後痛哭「這是沉重失利」

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鄭欽文法網一輪遊 排名跌出前100 賽後痛哭「這是沉重失利」

新華社／巴黎25日電
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5月25日，鄭欽文在比賽後出席記者會。(新華社)
5月25日，鄭欽文在比賽後出席記者會。(新華社)

25日，在2026年法國網球公開賽女單首輪比賽中，巴黎奧運金牌、中國選手鄭欽文以0：2不敵波蘭選手赫瓦林斯卡（Maja Chwalinska），無緣晉級第二輪。

這是鄭欽文闊別許久、傷癒復出後再次出戰大滿貫正賽。面對從資格賽突圍、近期紅土狀態有所提升的赫瓦林斯卡，鄭欽文全場出現較多非受迫性失誤，關鍵分把握欠佳，最終以4：6、0：6告負，遭遇「一輪遊」。

賽後，鄭欽文表示，對手當天在紅土場上發揮出色，尤其是高上旋球給自己製造了困難。「她今天的上旋球質量比我想像中還要高。」鄭欽文說，由於比賽場地空間相對較小，自己無法像在大場地比賽時那樣繼續後撤進行防守，這也影響了發揮。

對於失利原因，鄭欽文認為更多還是自己沒有在場上做好，並表示「賽前其實有針對性的戰術準備」。

談及比賽中的醫療暫停，鄭欽文透露自己腳底出現小水泡，由於場上移動較多，膠帶逐漸鬆動，因此請理療師重新進行固定，希望能夠改善移動狀態。

此次法網首輪出局後，鄭欽文的即時世界排名跌出前100位。對此，她表示自己不會過多關注排名，但承認「很多東西需要重新開始」。

「目前我還沒有和教練團隊溝通接下來的參賽計畫，但從現在的情況來看，可能需要從一些級別較低的賽事開始打起。」鄭欽文說。她坦言此次失利「很難接受」。「如果說自己對法網沒有期待，那肯定是假的。這是一場非常沉重的失利，但也許它會給我帶來一些不同的視角，讓我下次回歸時變得更強。」她說。

法網 鄭欽文 波蘭

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