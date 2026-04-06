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高球／PGA德州公開賽最終回 台將俞俊安單獨第7創本季最佳

中央社／台北6日電
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高爾夫球好手俞俊安。（本報資料照片）
高爾夫球好手俞俊安。（本報資料照片）

美國PGA德州公開賽今天結束4回合激戰，台灣唯一參賽好手俞俊安在3、4回合「趕進度」，最終以低於標準14桿的274桿、單獨第7作收，寫下本季最佳成績。

總獎金980萬美元的美國職業高爾夫協會（PGA）德州公開賽，在美國聖安東尼奧舉行，台灣僅有俞俊安參賽，他在前2回合分別繳出69、70桿順利晉級。

第3回合受到天氣影響，部分球員未能完賽，包括俞俊安在內，因此昨晚先進行第3回合補賽。

俞俊安把握機會，第3回合補賽打完抓8博蒂、吞2柏忌繳出66桿的佳績，也讓總桿數竄升到205桿，僅落後領先者3桿，正式進入爭冠行列。

只可惜第4回合，俞俊安在前9洞抓2博蒂、吞2柏忌，沒能掌握機會追近桿數；不過轉場後表現出色，在第12洞吞柏忌後，在最後5洞抓了4博蒂，精彩完成比賽。

俞俊安在最終回合的開球上球道率雖然僅有50%，但他出色的鐵桿完全發揮作用，標準桿上果嶺率高達77.8%，在所有晉級球員中排名第1，也因為鐵桿精準，讓他果嶺上平均推桿僅1.57次，同樣排在第10名。

俞俊安雖未能奪冠，但單獨獲得第7名，對他在PGA的積分排名大有斬獲，未來對於參賽資格也很有幫助；比賽最終由美國選手史波恩（J.J. Spaun），以低於標準17桿的271桿奪冠。

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