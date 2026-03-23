邁阿密網賽／中國好手鄭欽文 晉級女單16強

中國網球好手鄭欽文22日在邁阿密網球公開賽拿下第三輪，晉級女單16強。圖為她2月12日在卡達公開賽的照片。(新華社)

中國網球好手鄭欽文 22日在邁阿密網球公開賽第三輪中鏖戰兩個多小時，在先輸一盤的情況下4:6、6:2和6:4逆轉擊敗去年澳網冠軍、美國名將基斯（Madison Keys），晉級女單16強。

31歲的基斯目前世界排名第18位，鄭欽文排名第26位。在這站WTA1000級別的賽事中，基斯和鄭欽文分別為15號種子和23號種子。此前兩人唯一一次交手基斯獲勝。

首盤比賽雙方各自保發至4:4平後，基斯連贏兩局拿下首盤。第二盤，鄭欽文一發得分率上升，破掉對方兩個發球局後以6:2扳回一城。決勝盤中，雙方一上來就互破，鄭欽文隨後又破掉對手一個發球局並保持領先，最終拿下比賽。

鄭欽文賽後表示：「因為我已經很久沒打過這樣的比賽了，所以我需要花點時間來適應。不過我想說，我真的很享受在邁阿密這裡打球……我真希望能在這個賽事中走得更遠。」

鄭欽文下輪將遭遇世界排名第一的薩巴倫卡。之前兩人交手8次，薩巴倫卡贏下7場。

同日的女雙比賽中，中國選手張帥和比利時選手梅騰絲（Elise Mertens）組合直落兩盤獲勝，挺進16強。這對今年的澳網冠軍組合接下來將對陣美國組合布蕾迪（Jennifer Brady）/麥克納利（Caty McNally）。

另外，在ATP1000邁阿密大師賽上，男單世界排名第一的西班牙名將阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）以3:6、7:5和4:6負於世界排名第36位的美國選手柯達（Sebastian Korda）。