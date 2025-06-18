網球／小蠻牛搭檔英國瑞杜卡努打美網混雙 「她是老大」

西班牙小蠻牛阿爾卡拉斯。（歐新社）

美國網球公開賽將在8月舉行，混雙名單成為大亮點。剛奪下法網 男單冠軍的西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯 （Carlos Alcaraz）將搭檔英國甜心瑞杜卡努（Emma Raducanu），中國一姊鄭欽文 也將征戰。

新華社報導，鄭欽文的混雙搭檔是英國一哥德雷珀（Jack Draper）。「有機會和另一位頂尖球員搭檔，這對於美網（單打）會是很好的備戰。我在巡迴賽上總能見到鄭欽文，她是個很棒的球員，打得非常出色。」德雷珀說。

23歲的德雷珀還透露，因為和鄭欽文所屬同一家經紀公司，所以他是透過經紀公司向對方發出了邀約。「我覺得和她搭檔比賽應該會很有意思，看看到時我們的配合會怎麼樣。」

有記者問他是否考慮過和自己的英國同胞瑞杜卡努搭檔？德雷珀幽默地回答說：「有智者告訴我，你要選最好的搭檔，結果她（瑞杜卡努）就選擇了阿爾卡拉斯。我一點也不怪她。」

阿爾卡拉斯接受媒體採訪時承認自己主動邀請瑞杜卡努打球，他說：「比賽中她會是老大」。兩人同為22歲，阿爾卡拉斯說與瑞杜卡努認識了很久，關係很好，「我會試著融入自己的雙打技巧，爭取獲勝，這肯定會很好玩。」