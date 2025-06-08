法網／第5座大滿貫複製納達爾神蹟 阿爾卡拉斯：這是命運

西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯奪下今年法網男單冠軍。(路透)

法國網球公開賽男單決賽上演史詩級大戰，西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯 （Carlos Alcaraz）先輸兩盤，倒趕三盤，以4：6、6(4)：7、6：4、7：6(3)、7：6(2)擊敗世界球王、義大利 好手辛納（Jannik Sinner），此役5小時29分鐘締造賽史最長決賽紀錄，而阿爾卡拉斯更寫下一項與偶像「蠻牛」納達爾 （Rafael Nadal）之間的神奇巧合。

阿爾卡拉斯拿下生涯第5座大滿貫冠軍，至今天年紀為22歲1個月又3天，而納達爾在2008年溫布頓錦標賽擊敗費德勒（Roger Federer），拿下他的第5座大滿貫冠軍時，年紀同樣是22歲1個月又3天。

「贏得第5座大滿貫時，與納達爾的年紀一樣，我會說那是『命運』。」阿爾卡拉斯說，這對自己來說，是莫大的榮幸，「這會是一項我會記得一輩子的數據，他是我的偶像、給予我啟發的人。」

2008年費德勒、納達爾在溫網的那場對決，書寫網壇史上的經典戰役，阿爾卡拉斯也在今天留下一場史詩對戰，但他謙虛說：「我不知道這場比賽是否與那些傳奇對決可以相提並論，如果大家有這樣的討論，我會覺得很驕傲。」他強調，光是可以在大滿貫賽史上留下自己的名字、留下這場對戰，自己已經感到很開心。

納達爾也在個人社群貼文，讚許這是一場偉大的對戰，同時為兩人都送上鼓勵，恭喜阿爾卡拉斯奪冠，並恭喜辛納打出一場精彩的比賽。