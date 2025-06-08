法網史上打最久的決賽 阿爾卡拉斯花5個半小時擊敗辛納

阿爾卡拉斯鏖戰5個半小時，衛冕法網男單冠軍。 (歐新社)

2025年法國網球公開賽當地時間8日舉行男單決賽，賽會二號種子、西班牙名將阿爾卡拉斯 （Carlos Alcaraz）鏖戰5個半小時，經歷兩場「搶七」和決勝盤「搶十」大戰，逆轉戰勝賽會頭號種子、義大利 名將辛納（Jannik Sinner），成功衛冕法網 男單冠軍。

這場長達5個半小時的馬拉松式比賽，也創下法網男單決賽耗時最長的紀錄。

決賽首盤，阿爾卡拉斯和辛納便進入激烈較量，兩人互相破發，但辛納在本盤比分上一直佔據優勢。阿爾卡拉斯眼部不適接受治療後，未能實現保發，以4：6先輸一盤。

第二盤的狀況和首盤相仿，辛納率先實現破發，阿爾卡拉斯回破，比分一路打至6：6，進入「搶七」大戰。辛納在這場「搶七」中技高一籌，阿爾卡拉斯以6（4）：7再輸一盤。

第三盤辛納又一次率先破發，之後阿爾卡拉斯連破帶保以3：1領先辛納。雖然辛納破發成功，但無阻阿爾卡拉斯再次破發。阿爾卡拉斯以6：4贏得一盤。

第四盤阿爾卡拉斯一度以3：5（0：40）落後，局勢岌岌可危，看起來馬上就要輸掉比賽，全場數萬觀眾屏息注視賽場。阿爾卡拉斯在巨大壓力下一連成功挽救三個賽點，激發了他的鬥志，在全場觀眾一浪接一浪的加油助威聲中，他趁勢將辛納拖入「搶七」局，以7：6（3）再贏一盤，將總比分扳平，比賽進入決勝盤較量。

決勝盤阿爾卡拉斯連破帶保，取得3：1的領先優勢。當阿爾卡拉斯以5：3領先時，辛納狀態回升，連贏三局，比分又一次打至6：6，法網男單決賽決勝盤進入十分罕見的「搶十」大戰。「搶十」大戰開局，阿爾卡拉斯氣勢如虹，以7：0遙遙領先，辛納陷入被動，無力扭轉敗局，最後阿爾卡拉斯以10：2拿下「搶十」局，贏得決勝盤。

比賽結束後的頒獎儀式上，法網賽場再度奏響西班牙國歌，阿爾卡拉斯高高舉起男單冠軍獎杯「火槍手盃」。昔日「紅土之王」納達爾剛剛光榮謝幕，又一位西班牙選手成功挑戰極限，穩步崛起，正準備繼承「紅土之王」的頭銜。