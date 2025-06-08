法網／阿爾卡拉斯封王 生涯5個大滿貫決賽保持不敗紀錄

辛納、阿爾卡拉斯。（路透）

西班牙猛將阿爾卡拉斯 （Carlos Alcaraz）今天化解3個冠軍點，在驚呼聲中，從開賽連輸兩盤逆轉擊倒義大利 球王辛納（Jannik Sinner），衛冕法國網球公開賽男單冠軍。歷時5小時29分鐘對決創打最久法網決賽的紀錄。

中央社引述法新社報導，瀕臨落敗邊緣的第2種子阿爾卡拉斯終以4比6、6比7（4/7）、6比4、7比6（7/3）、7比6（10/2）拍倒頭號種子辛納，驚險地入手第5座大滿貫賽金盃。

讓23歲的辛納大滿貫賽連勝紀錄止步在20場後，22歲的阿爾卡拉斯生涯大滿貫賽決賽5戰5勝、保持不敗。

在頒獎典禮上，阿爾卡拉斯告訴他的可敬對手辛納：「我很確定你會不止一次奪冠，而是很多很多次。能在每一場比賽中與你同台競技，我深感榮幸。跟你共同創造歷史。」

沒能連拿3座大滿貫賽金盃的辛納難掩失落地說：「此刻，打球比說話容易。」

「今天我們都拚出全力、不遺餘力…今晚我不會好睡，不過沒關係。」

在兩位新生代巨星這場不可思議對決之後，阿爾卡拉斯成為瑞典名將柏格（Bjorn Borg）、西班牙好手納達爾（Rafael Nadal）之後，高舉5座大滿貫賽金盃時第3年輕的選手。

去年美國網球公開賽、今年澳洲網球公開賽 冠軍得主辛納這場比賽落敗，無緣連續3次贏得大滿貫賽冠軍。這是辛納與阿爾卡拉斯首度在大滿貫決賽遭遇，比賽結果使得兩人對戰紀錄辛納已連5敗。

因禁藥風波而被禁賽3個月的辛納上個月重返球場後，在同為紅土球場的義大利公開賽（Italian Open）不敵阿爾卡拉斯而屈居亞軍。阿爾卡拉斯今天再度勝出後，目前在兩人對戰紀錄中取得8勝4敗，將在30日開賽的溫布頓網球大賽中繼續爭取衛冕。