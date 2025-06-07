我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國務院急轉彎 下令恢復哈佛國際生簽證受理程序

紐時百大餐廳「白熊水餃店」3度入選 招牌菜是紅油餛飩

法網／高芙奪冠幸運小物：老爸穿獅子T恤「對手帶了老虎」

記者胡玉立／即時報導
高芙與爸爸合影。（路透）
高芙與爸爸合影。（路透）

美國女子網球好手高芙(Coco Gauff)7日在網球傳奇史上寫下了自己的篇章；她在巴黎法國網球公開賽中，擊敗世界排名第一的白俄羅斯選手莎芭蓮卡(Aryna Sabalenka)，成為自2015年小威廉絲(Serena Williams)之後，首位在法網奪冠的美國選手；這也是高芙網球生涯獲得的第二座大滿貫女單冠軍。

現年21歲的高芙在7日之前世界排名第二，她與現年27歲的莎芭蓮卡在法網對戰之前，曾交手過10次，各自贏得五場勝利；兩人最近一場交手地點在2023年美國網球公開賽決賽，那天也是時年19歲的高芙獲勝，收下生涯首個大滿貫冠軍。

華盛頓郵報形容高芙的網球威力，有別於小威廉絲等其他美國選手強調先發制人的猛烈發球模式。高芙贏得第二個大滿貫冠軍，並非憑藉進攻，而靠著強力防守，不屈不撓地向對手施壓；她不斷展現抗壓能耐的冠軍風格，與眾不同。

事實上，7日的法網決賽，高芙也是先丟一盤，最終以6-7(7-5)、6-2、6-4的比分，一路反撲，最終擊敗莎芭蓮卡。

高芙說：「這場很難打，我覺得我們倆都打得不太好；我一踏上球場就覺得風很大，就知道這會是一場那樣的比賽。」

莎芭蓮卡擁有三座大滿貫冠軍獎盃，她在球場上容易受到挫折情緒波動的影響，當莎芭蓮卡首盤以4-1、40-0領先時，高芙咬緊牙關，全力防守，連贏三局，最終將比分逼入搶七局。

莎芭蓮卡的左手有老虎紋身。（歐新社）
莎芭蓮卡的左手有老虎紋身。（歐新社）

莎芭蓮卡的前臂有老虎紋身；高芙的父親科里(Corey)身穿一件印有獅頭輪廓的黑色T恤觀賽，他向TNT電視台解釋自己為什麼選擇這樣的服裝；科里說：「他們帶了老虎，所以我們也得帶獅子。」

華郵寫道，高芙在這場比賽中，確實像獅子一樣，比得俐落，也比莎芭蓮卡更能應付比賽中出現的各種波動。莎芭蓮卡在這場決賽中，總計有70次非受迫性失誤。

在頒獎典禮上，高芙淚流滿面。她感謝父母的支持，說自己受到他們無微不至的照顧，從「幫我洗衣服到讓我腳踏實地，讓我相信我能做到」等等。高芙說：「你們可能比我自己更相信我。」

法網 白俄羅斯 華郵

上一則

NBA／把自己排第1 勇士格林列史上最佳防守球員前5

延伸閱讀

網球／高芙法網捧盃 小威後美國女單冠軍第1人

網球／高芙法網捧盃 小威後美國女單冠軍第1人
辛納、阿爾卡拉斯法網爭冠 新生代對決盼網壇注活水

辛納、阿爾卡拉斯法網爭冠 新生代對決盼網壇注活水
高芙鏖戰3盤擊倒莎芭蓮卡 奪首座法網后冠

高芙鏖戰3盤擊倒莎芭蓮卡 奪首座法網后冠
個人最後一場法網？約克維奇：有可能…

個人最後一場法網？約克維奇：有可能…

熱門新聞

大谷翔平。（美聯社）

MLB／藍鳥昔全套裝備招募大谷 看他全打包以為成功了

2025-06-03 03:15
6月1日，鄭欽文在比賽中慶祝得分。（新華社）

網球／中國鄭欽文晉級8強 刷新生涯法網最佳戰績

2025-06-01 19:07
NBA考慮恢復在地板上換回巨大歐布萊恩金盃圖示。（路透）

NBA／總冠軍賽氛圍不如以往 聯盟考慮恢復地板金盃大圖

2025-06-07 09:53
樊振東在單打比賽中回球。(新華社)

乒乓／樊振東離開中國 加盟德甲聯賽 中網民憂技術外傳

2025-05-31 22:15
溜馬繼2000年後重返總冠軍賽。 (美聯社)

NBA／溜馬火力大爆發痛擊尼克 暌違25年重返總冠軍賽

2025-05-31 22:42
紐約尼克隊宣布開除總教練錫伯杜。他執教5年始終闖不進總冠軍賽，也成為下台主因。（美聯社）

NBA／尼克無緣晉級總冠軍賽 總教練錫伯杜被炒了

2025-06-03 19:43

超人氣

更多 >
若即若離不深交 3星座看似聊得來但「身上有道牆」

若即若離不深交 3星座看似聊得來但「身上有道牆」
頭髮該多久洗一次？ 捲髮族不想毛躁記住這些清潔原則

頭髮該多久洗一次？ 捲髮族不想毛躁記住這些清潔原則
8成網友挺 馬斯克提議成立新政黨 黨名都想好了

8成網友挺 馬斯克提議成立新政黨 黨名都想好了
29歲男模金鍾碩死因曝光 與她大吵20分後「墜樓身亡」

29歲男模金鍾碩死因曝光 與她大吵20分後「墜樓身亡」
孫儷被爆移民後 爭議行為被扒傳遭大量脫粉

孫儷被爆移民後 爭議行為被扒傳遭大量脫粉