法網／高芙奪冠幸運小物：老爸穿獅子T恤「對手帶了老虎」

高芙與爸爸合影。（路透）

美國女子網球好手高芙(Coco Gauff)7日在網球傳奇史上寫下了自己的篇章；她在巴黎法國網球公開賽中，擊敗世界排名第一的白俄羅斯 選手莎芭蓮卡(Aryna Sabalenka)，成為自2015年小威廉絲(Serena Williams)之後，首位在法網 奪冠的美國選手；這也是高芙網球生涯獲得的第二座大滿貫女單冠軍。

現年21歲的高芙在7日之前世界排名第二，她與現年27歲的莎芭蓮卡在法網對戰之前，曾交手過10次，各自贏得五場勝利；兩人最近一場交手地點在2023年美國網球公開賽決賽，那天也是時年19歲的高芙獲勝，收下生涯首個大滿貫冠軍。

華盛頓郵報形容高芙的網球威力，有別於小威廉絲等其他美國選手強調先發制人的猛烈發球模式。高芙贏得第二個大滿貫冠軍，並非憑藉進攻，而靠著強力防守，不屈不撓地向對手施壓；她不斷展現抗壓能耐的冠軍風格，與眾不同。

事實上，7日的法網決賽，高芙也是先丟一盤，最終以6-7(7-5)、6-2、6-4的比分，一路反撲，最終擊敗莎芭蓮卡。

高芙說：「這場很難打，我覺得我們倆都打得不太好；我一踏上球場就覺得風很大，就知道這會是一場那樣的比賽。」

莎芭蓮卡擁有三座大滿貫冠軍獎盃，她在球場上容易受到挫折情緒波動的影響，當莎芭蓮卡首盤以4-1、40-0領先時，高芙咬緊牙關，全力防守，連贏三局，最終將比分逼入搶七局。

莎芭蓮卡的左手有老虎紋身。（歐新社）

莎芭蓮卡的前臂有老虎紋身；高芙的父親科里(Corey)身穿一件印有獅頭輪廓的黑色T恤觀賽，他向TNT電視台解釋自己為什麼選擇這樣的服裝；科里說：「他們帶了老虎，所以我們也得帶獅子。」

華郵 寫道，高芙在這場比賽中，確實像獅子一樣，比得俐落，也比莎芭蓮卡更能應付比賽中出現的各種波動。莎芭蓮卡在這場決賽中，總計有70次非受迫性失誤。

在頒獎典禮上，高芙淚流滿面。她感謝父母的支持，說自己受到他們無微不至的照顧，從「幫我洗衣服到讓我腳踏實地，讓我相信我能做到」等等。高芙說：「你們可能比我自己更相信我。」