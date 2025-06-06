法網／高芙擊退黑馬布瓦松 生涯2闖決賽 將與莎芭蓮卡爭冠

高芙生涯第2次闖進法網女單決賽。（路透）

美國好手高芙（Coco Gauff）5日在法國網球公開賽女單準決賽，以6：1、6：2直落二無情終結地主選手布瓦松（Lois Boisson）在本屆法網 的夢幻之旅，接下來將與頭號種子、白俄羅斯 的現任球后莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）爭冠。

路透報導，世界排名第二的高芙5日全神貫注，在中央球場（Court Philippe Chatrier）壓制法國外卡選手布瓦松和主場觀眾，火速贏得這場比賽。這是高芙2022年輸給波蘭女將斯威雅蒂（Iga Swiatek）屈居亞軍後，生涯第二次闖進法網女單決賽。

斯威雅蒂稍早在另一場準決賽，以6：7（1/7）、6：4、0：6不敵莎芭蓮卡，無緣4連霸，法網連勝紀錄止步在26場。

兩年前打進4強是莎芭蓮卡在羅蘭蓋洛斯球場（Roland Garros）上的最佳戰績。贏過兩座澳洲網球公開賽 、一座美國網球公開賽冠軍的她，志在高舉生涯首座法網金盃。

布瓦松世界排名第361，在前幾輪比賽中先後擊敗世界排名第3的美國選手皮古拉（Jessica Pegula），以及俄羅斯好手安德瑞娃（Mirra Andreeva）。但在對戰高芙時，布瓦松彷彿洩了氣。

不過，這名22歲小將仍將贏得改變她職業生涯的69萬歐元（約78.8萬美元）獎金。高芙則有機會繼2023年美國網球公開賽後，拿下生涯第2座大滿貫女單冠軍。