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法網／約克維奇晉四強 激戰澤瑞夫上演41拍拉鋸

記者劉肇育／綜合報導
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約克維奇4日擊敗第3種子德國好手澤瑞夫，晉級法網4強，將迎戰頭號種子辛納。（路透）
約克維奇4日擊敗第3種子德國好手澤瑞夫，晉級法網4強，將迎戰頭號種子辛納。（路透）

前世界球王約克維奇（Novak Djokovic）4日凌晨在法網男單8強賽遭遇德國名將澤瑞夫（Alexander Zverev），在整場比賽不斷受到飛蟲干擾的情況下，兩人還在第四盤打出一次41拍來回的激烈拉鋸戰，最終約克維奇也以盤數3：1逆轉勝出，晉級法網4強，將迎戰頭號種子辛納（Jannik Sinner），繼續力拚生涯第25座大滿貫賽金盃紀錄。

38歲的約克維奇與28歲的澤瑞夫4日在法網男單8強賽碰頭，不過本場比賽卻來了不少「不速之客」，迫使兩名世界頂尖男單球員除了要面對對手的猛烈攻勢，還不時要驅趕在身邊不斷環繞的飛蟲，其中澤瑞夫還一度疑似不小心讓飛蟲飛入口中，導致他手扶著膝蓋不斷咳嗽。

而約克維奇在先丟了首盤的情況下，接下三盤卻是急起直追，包括在比賽進行了2個半小時後，在第四盤中一度與澤瑞夫打出一次41拍來回的激烈拉鋸，最終他在該局成功化解澤瑞夫的破發機會，並取得4：2領先，最終約克維奇也以盤數3：1逆轉勝出，將在4強賽遭遇現任球王辛納（Jannik Sinner）。

 談到第四盤的拉鋸戰，約克維奇賽後說：「這是一場非常緊張和高張力的比賽，但當你面對澤瑞夫時，這很正常。我的比賽風格是建立在大量跑動的基礎上，但我已經38歲，要保持這樣的跑動真的不容易。不過好吧，現在看起來似乎效果還是不錯。」

至於澤瑞夫也坦言輸得心服口服，「說實話，我覺得他現在的狀態有點被低估了。儘管這樣說可能有點好笑，但我認為已經很多人把他屏除在競爭行列之外，但別忘了他今年澳網打贏阿爾卡拉斯，在法網又打贏我。先拋開年齡問題，我認為這對任何一名球員來說，都是相當不錯的成績。」

距離生涯第25座大滿貫冠軍僅差2勝的約克維奇，接下來將在4強賽碰上世界球王辛納，他說：「我只希望幾天後我的體能還能跟上辛納的腳步，這對我無疑是個大挑戰。」

辛納提到他的4強對手時說：「（約克維奇）在最近這段時間已證明他回到原本的水準。」

辛納還說：「他打得非常、非常好，因此屆時雖然也將講求戰術，但會非常、非常難打。他是身經百戰的球員，贏過24座大滿貫賽冠軍。我想這說明了一切。」

辛納與約克維奇在過去的對決中以4比4打成平手。然而，辛納在最近3次交手技高一籌，包括在去年澳洲網球公開賽4強鏖戰4盤勝出，最後贏得生涯首座大滿貫賽冠軍。

世界排名第一的義大利好手辛納在法國網球公開賽，以直落三擊敗哈薩克選手巴布利克，連...
世界排名第一的義大利好手辛納在法國網球公開賽，以直落三擊敗哈薩克選手巴布利克，連續兩屆闖進四強。(美聯社)

約克維奇 法網 澳洲網球公開賽

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