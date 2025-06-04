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法網／排名將暴升300名 法國黑馬布瓦松：這不是奇蹟

記者劉肇育／即時報導
世界排名第361名、年僅22歲的法國地主黑馬布瓦松爆冷打進法網女單四強。(路透)
世界排名第361名、年僅22歲的法國地主黑馬布瓦松爆冷打進法網女單四強。(路透)

世界排名第361名、年僅22歲的法國地主黑馬布瓦松（Lois Boisson）在法網女單8強賽以直落二擊退第6種子的18歲俄羅斯天才少女安德瑞娃（Mirra Andreeva），不僅生涯首場大滿貫會內賽就挺進到4強，她的即時排名也一口氣暴升近300名來到第65名，對於外界以奇蹟來稱呼她的表現，布瓦松卻認為這只是她努力的成果。

在今年法網前僅3度在法網會外賽登場並只拿下過1勝的布瓦松，今年持外卡參加法網會內賽卻成為本屆賽事的最大黑馬，她一路拍退梅騰絲（Elise Mertens）、同胞雅克莫（Elsa Jacquemot）、第3種子皮古拉（Jessica Pegula）和8強賽拍落第6種子安德瑞娃，成為近35年來首位在大滿貫會內賽首度登場就打進到4強賽的女單球員。

而根據WTA即時排名顯示，本周前排名361名的布瓦松在8強取勝後，個人排名將來到第65名，如打進到決賽，更將一口氣衝上第35名，不過對於外界將她今年的法網之旅稱為奇蹟，她則篤定的說：「我認為這不是一個奇蹟，而是努力工作的結果，沒有別的了。」

一年前的法網前夕，布瓦松因為左膝前十字韌帶撕裂，導致她錯過了連續4年打法網的機會，排名也從生涯最高的152名一路下滑到300名外，談到能以地主身分在法網舞台打進到4強賽，她說：「我認為每個打網球的孩子都夢想贏得大滿貫，對法國球員來說則是法網冠軍，這是一個夢想，而不只是打進到4強賽。」

而身為地主女單的最後希望，布瓦松也將繼續帶給對手龐大的壓力，尤其是滿場1萬5000名球迷的加油聲浪，將成為她的最強後盾，她的4強賽對手高芙（Coco Gauff）就說：「我曾經在羅馬出戰過寶莉妮（Jasmine Paolini），我也曾在這裡跟賈西亞（Caroline Garcia）、茉蘭登諾維琪（Kristina Mladenovic）打過，所以我知道如何面對一場觀眾不支持你的比賽，這讓我感到很期待。」

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