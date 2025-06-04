法網／小蠻牛直落三衝男單4強 斯威雅蒂闖女單4強
西班牙好手阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）3日晉級法國網球公開賽男單4強，他在賽事中僅丟5局，以直落三輕鬆擊敗第12種子美國選手保羅（Tommy Paul）。
中央社引述法新社報導，阿爾卡拉斯僅花1小時34分鐘便以6：0、6：1、6：4輕取前世界第9的保羅，順利挺進4強，接下來將與義大利選手穆塞蒂（Lorenzo Musetti）交手。
第8種子穆塞蒂稍早經過4盤激戰，最終以6：2、4：6、7：5、6：2力退第15種子美國選手帝亞佛（Frances Tiafoe），取得晉級資格。
這將是阿爾卡拉斯與穆塞蒂在本賽季紅土場地中的第三次對決。
阿爾卡拉斯在雙方本季對戰中占盡上風，先是在蒙地卡羅大師賽（Monte Carlo Masters）決賽擊敗這位義大利選手，之後又在羅馬大師賽4強賽中再次勝出，最終奪冠。
另外，曾4度在法國網球公開賽女單封后的波蘭女將斯威雅蒂（Iga Swiatek）3日以直落二淘汰曾居世界排名第3的烏克蘭對手史維托莉娜（Elina Svitolina），晉級最後四強，距離她成功衛冕冠軍更進一步。
據報導，本屆法網名列第5種子的斯威雅蒂3日僅費時略多於90分鐘，便以6：1、7：5淘汰第13種子史維托莉娜。
斯威雅蒂是2020、2022、2023、2024年法網女單冠軍得主，若她連續第4年奪冠，將平102年前創下的紀錄。
斯威雅蒂將與來自白俄羅斯的現任世界球后莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）爭奪決賽門票。兩人從未在法網對戰，最近兩次在紅土場上的對決則要回溯至去年馬德里公開賽（Madrid Open）和義大利公開賽（Italian Open）的決賽，都是由斯威雅蒂勝出。
現年24歲的斯威雅蒂表示：「艾里娜（莎芭蓮卡名）總是構成挑戰，她每種場地都能駕馭。我有必要專注在自己身上，做我該做的事、全力以赴就對了。那會是場困難的比賽，但我樂意遇到挑戰。」
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