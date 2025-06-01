我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

科州圓石市 男扔燃燒彈 挺猶集會多人燒傷

不滿川普關稅與移民政策 旅遊旺季到訪美遊客變少

網球／中國鄭欽文晉級8強 刷新生涯法網最佳戰績

新華社／巴黎1日電
6月1日，鄭欽文在比賽中慶祝得分。（新華社）
6月1日，鄭欽文在比賽中慶祝得分。（新華社）

1日進行的2025年法國網球公開賽女單第四輪比賽中，賽會8號種子、中國「金花」鄭欽文以2：1擊敗俄羅斯選手薩姆索諾娃，職業生涯首次闖進法網女單八強。

這是鄭欽文首次晉級法網女單八強，此前的最好成績是2022年的16強。

這是一場耗時2小時47分鐘的鏖戰。首盤比賽雙方即陷入苦戰，鄭欽文通過更深的落點限制對手進攻，並且在多拍回合中展現了更強的韌性，最終經過「搶七」大戰，以7：6(5)拿下第一盤。

第二盤薩姆索諾娃加強了進攻主動性，打出11個制勝分。鄭欽文則錯失了全部7個破發點，以1：6丟掉第二盤。

決勝盤雙方再度進入拉鋸戰，鄭欽文在第六局率先破發，隨後雙方互破一局，鄭欽文第九局贏下發球勝賽局，以6：3贏下決勝盤。

本場比賽，鄭欽文總計轟出10記ACE球（發球直接得分且對手未觸球），其中決勝盤就有5記，而對手薩姆索諾娃沒有打出ACE球。

「這是一場非常激烈的比賽，對手給了我很大壓力，讓我在底線後有大量跑動，不過我覺得自己還有很多能量。」贏下比賽後，鄭欽文顯得意猶未盡，「如果要打五盤三勝制，我還會繼續迎接挑戰，可是女子比賽沒有五盤制了，這我也沒有辦法。」

鄭欽文 法網 俄羅斯

上一則

巴黎聖日耳曼歐冠盃封王 民眾狂歡造成2死逾500人被捕

延伸閱讀

法網／男單辛納、澤瑞夫 女單皮古拉、安德瑞娃就位16強

法網／男單辛納、澤瑞夫 女單皮古拉、安德瑞娃就位16強
跨性別運動員晉級田徑總決賽 惹議

跨性別運動員晉級田徑總決賽 惹議
法網／約克維奇直落三晉16強 贏得第99勝

法網／約克維奇直落三晉16強 贏得第99勝
法網／鄭欽文晉女單16強 台灣選手混雙首輪止步

法網／鄭欽文晉女單16強 台灣選手混雙首輪止步

熱門新聞

中國乒乓選手王楚欽25日奪得多哈2025世界乒乓球錦標賽男子單打冠軍。(新華社)

首位00後世乒冠軍 王楚欽：終於懂馬龍、樊振東有多不容易

2025-05-25 20:47
孫穎莎奪冠躺地瞬間，竟在地板印出China。（取材自微博）

乒乓／孫穎莎衛冕激動倒地 躺下的汗水印出「CHINA」

2025-05-26 04:30
25日在卡塔爾多哈舉行的2025世界乒乓球錦標賽女子雙打決賽中，中國組合王曼昱/蒯曼3比0戰勝波爾卡諾娃（奧地利）/斯佐科斯（羅馬尼亞）組合，奪得冠軍。 （新華社）

世乒賽中國隊4金收官 奧運備戰存挑戰

2025-05-25 17:28
5月25日，孫穎莎（右）慶祝奪冠。(新華社)

孫穎莎驚險衛冕世乒冠軍 內戰對打7局、逆轉勝後躺地哭了

2025-05-25 20:57
納達爾（左起）、費德勒、約克維奇和墨瑞在法網第一天再聚首。（美聯社）

法網舉行儀式致敬納達爾 昔日網壇4巨頭重聚

2025-05-25 13:12
雷霆28日以亞歷山大34分、8助攻、7籃板表現最佳；他也獲得系列賽MVP。(美聯社)

NBA／首節只讓灰狼拿9分 雷霆暌違13年晉級總冠軍戰

2025-05-28 23:03

超人氣

更多 >
蔣雨融哈佛致詞引中國網民兩極評價 顯赫背景被挖出

蔣雨融哈佛致詞引中國網民兩極評價 顯赫背景被挖出
3生肖天生好狗運 他最懂掌握良機

3生肖天生好狗運 他最懂掌握良機
佛州男網購好市多3千元冰箱 免費安裝竟害他花了30萬修屋

佛州男網購好市多3千元冰箱 免費安裝竟害他花了30萬修屋
綠手指／這6種水果好種成熟快 園藝愛好者易上手

綠手指／這6種水果好種成熟快 園藝愛好者易上手
孫中山長孫女孫穗瑛在美辭世 曾致函馬英九談孫家後代嫡庶分

孫中山長孫女孫穗瑛在美辭世 曾致函馬英九談孫家後代嫡庶分