網球／中國鄭欽文晉級8強 刷新生涯法網最佳戰績

6月1日，鄭欽文在比賽中慶祝得分。（新華社）

1日進行的2025年法國網球公開賽女單第四輪比賽中，賽會8號種子、中國「金花」鄭欽文 以2：1擊敗俄羅斯 選手薩姆索諾娃，職業生涯首次闖進法網 女單八強。

這是鄭欽文首次晉級法網女單八強，此前的最好成績是2022年的16強。

這是一場耗時2小時47分鐘的鏖戰。首盤比賽雙方即陷入苦戰，鄭欽文通過更深的落點限制對手進攻，並且在多拍回合中展現了更強的韌性，最終經過「搶七」大戰，以7：6(5)拿下第一盤。

第二盤薩姆索諾娃加強了進攻主動性，打出11個制勝分。鄭欽文則錯失了全部7個破發點，以1：6丟掉第二盤。

決勝盤雙方再度進入拉鋸戰，鄭欽文在第六局率先破發，隨後雙方互破一局，鄭欽文第九局贏下發球勝賽局，以6：3贏下決勝盤。

本場比賽，鄭欽文總計轟出10記ACE球（發球直接得分且對手未觸球），其中決勝盤就有5記，而對手薩姆索諾娃沒有打出ACE球。

「這是一場非常激烈的比賽，對手給了我很大壓力，讓我在底線後有大量跑動，不過我覺得自己還有很多能量。」贏下比賽後，鄭欽文顯得意猶未盡，「如果要打五盤三勝制，我還會繼續迎接挑戰，可是女子比賽沒有五盤制了，這我也沒有辦法。」