法網／男單辛納、澤瑞夫 女單皮古拉、安德瑞娃就位16強

世界球王辛納挺進男單16強。（新華社）

世界球王辛納（Jannik Sinner）與去年的亞軍澤瑞夫（Alexander Zverev）5月31日雙雙挺進法國網球公開賽男單16強；美國女網選手皮古拉（Jessica Pegula）與俄羅斯 天才少女安德瑞娃也晉級，確保她們的法網 賽程持續進入第2周。

中央社引述法新社報導，塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）5月31日稍晚在中央球場（Court Philippe Chatrier）對上打入會內賽的奧地利選手米索利奇（Filip Misolic），追求破紀錄的第25座大滿貫金盃。

義大利 好手辛納以6：0、6：1、6：2直落三，勢如破竹地拍落世界排名第34名的捷克選手萊赫茨卡（Jiri Lehecka）。

3度贏得大滿貫冠軍的辛納下一戰將迎戰俄羅斯選手盧布列夫（Andrey Rublev）。盧布列夫在法國選手費斯（Arthur Fils）因傷退賽後自動晉級到第4輪。辛納說：「安德烈（盧布列夫名）是一位非常出色的選手。我必須專注應戰。他已經充分休息過了。讓我們拭目以待。」

在去年決賽敗給西班牙好手阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）的第3種子澤瑞夫5月31日在中央球場以6：2、7：6（7/4）、6以1擊敗漢堡公開賽冠軍科博利（Flavio Cobolli）。

澤瑞夫說：「這座球場對我來說非常特別。我在這座球場留下我這一生中最棒的回憶，但也有一些最糟糕的回憶。」澤瑞夫在2022年法網4強賽對上西班牙名將納達爾（Rafael Nadal）時，曾嚴重扭傷腳踝。

女單賽事方面，列為第3種子的美國好手皮古拉以3：6、6：4、6：2擊敗捷克選手萬卓索娃（Marketa Vondrousova），晉級16強。

去年在美國公開賽贏得亞軍的皮古拉，下一戰將在羅蘭蓋洛斯球場（Roland Garros）對上排名第361名、名不見經傳的選手布瓦松（Lois Boisson）。布瓦松是在法網征戰的最後一位法國選手。

稍早，18歲的俄羅斯好手安德瑞娃（Mirra Andreeva）以6：3、6：1直落二拍落哈薩克選手普汀塞娃（Yulia Putintseva），挺進16強。

第6種子安德瑞娃僅花78分鐘就淘汰普汀塞娃，下一戰將對上排名第17名的卡薩金娜（Daria Kasatkina）。

卡薩金娜已從俄羅斯轉籍，如今代表澳洲出賽。她在第3輪以6：1、7：5直落二，擊敗第10種子的西班牙選手芭多薩（Paula Badosa）。