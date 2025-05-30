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法網／緊追蠻牛紀錄卻難以開心 阿爾卡拉斯坦言遇打擊

記者劉肇育／即時報導
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西班牙球星阿爾卡拉斯。（新華社）
西班牙球星阿爾卡拉斯。（新華社）

今年將挑戰法網男單衛冕的前西班牙球王阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz），今天在男單第3輪賽事以6：1、6：3、4：6、6：4拍退波士尼亞選手德祖赫（Damir Dzumhur），成為繼納達爾（Rafael Nadal）後最年輕在法網拉出雙位數連勝的球員，不過他卻直言連續兩輪賽事都遭遇亂流，讓他面臨嚴重打擊。

年僅22歲的阿爾卡拉斯去年首度在法網高捧金盃，也是他生涯的第三座大滿貫冠軍，而今年他也以衛冕身分再度站上法網賽場，不過繼第二輪面對馬洛桑（Fabian Marozsan）在第二盤被對手拿下後，今天又在第3盤失守。

賽後阿爾卡拉斯也直言確實遇到不小的打擊，「我今天遭到很大的打擊，在前兩盤我控制了局面，但他之後打得更深、更有侵略性，這對我來說比賽變得愈來愈困難，但這就是為何贏得大滿貫是如此困難的原因，因為你必須保持三、四個小時的專注。」

阿爾卡拉斯在今天取勝後，已經在法網拉出一波跨季10連勝，成為繼納達爾後最年輕在法網取得雙位數連勝的選手，而他生涯17次參與大滿貫賽事，已經有12次打進到第二周賽程，同樣寫下自2008年的納達爾以來最年輕的球員紀錄。

而阿卡爾拉斯下一場比賽也將不輕鬆，他將對上美國好手謝爾頓（Ben Shelton），雙方過去曾兩度交手都是由阿爾卡拉斯拿下勝利，但還不曾有過在紅土賽的交手紀錄，謝爾頓說：「與衛冕冠軍在16強交手，我認為將會是一個非常棒的機會與經歷。」

包括謝爾頓在內，今年法網16強賽將至少有3位美國好手將登場，包括了帝亞佛（Frances Tiafoe）與保羅（Tommy Paul），而從會外賽闖入的21歲年輕好手奎因（Ethan Quinn）今天也將在32強賽登場。

法網 阿爾卡拉斯 納達爾

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