法網／免費「納達爾紀念T恤」遭轉賣 最高喊價500歐元

法網滿場觀眾向納達爾致意。（新華社）

針對有部分球迷把向西班牙退休 名將「蠻牛」納達爾 致敬的球衣拿去轉賣，最高喊價500歐元，法國網球協會主席莫頓今天表達遺憾之意。

綜合法新社和美聯社報導，法網 主辦單位昨天在中央球場舉行儀式，向生涯在此拿下14冠的納達爾（Rafael Nadal）致敬，並分發印有法文「謝謝拉法」（Merci Rafa）和日期「25.05.2025」字樣的T恤給現場1.5萬名球迷。拉法是納達爾名字的暱稱。

T恤有橘色和白色，線上二手交易平台Vinted和Leboncoin列出的價格從150到500歐元不等。

其中一名賣家說他花不到40歐元買票參加致敬儀式，現在開出500歐元賣掉手上這件T恤，「反正我又不會穿」。

他說有很多人有興趣，但也有很多納達爾球迷留下怒氣沖沖的留言。

另一名賣家則是將1件尺寸2XL的T恤拿出來賣，開價150歐元，說這件衣服對她來說實在太大。

法國網球協會主席莫頓（Gilles Moretton）今天在記者會中表示：「我能說什麼？難道要說我們當初不該製作這些（T恤）嗎？」

莫頓表示：「有點遺憾，但我們並沒有想過要在儀式結束後收回這些T恤，那麼做是不對的。」