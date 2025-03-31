邁阿密網賽／約克維奇生涯第100冠夢碎 19歲捷克小將爆冷封王

約克維奇爆冷輸給19歲小將門西克。（路透）

捷克新星門西克30日在硬石體育場（Hard Rock Stadium）以7比6（7/4）、7比6（7/4）爆冷擊敗塞爾維亞男網名將約克維奇 ，在邁阿密公開賽（Miami Open）封王。

中央社引述法新社報導，世界排名第54的19歲小將門西克（Jakub Mensik）生涯首奪ATP巡迴賽男單冠軍，也粉碎了約克維奇（Novak Djokovic）拿下職業生涯第100冠的美夢。

這場決賽因大雨延宕近6個小時才開打，比賽中可見約克維奇似乎飽受眼疾所苦。

門西克手感火熱，一開始便強勢破掉約克維奇的第1個發球局，取得2比0領先。雙方一路互保發球局直到搶七，身材高大、發球強勁的門西克接連得分，以一記高壓扣殺搶下首盤。

門西克世界排名才54。（美聯社）

這是37歲的約克維奇在本屆邁阿密公開賽丟掉的第1盤。

次盤雙方勢均力敵，兩人在彼此發球局都沒能找到太多突破口。決勝時刻，門西克旺盛的體力再次在搶七中發揮決定性作用，最終以一記重砲拿下賽末點後倒地慶祝這歷史性的勝利。

這是ATP世界巡迴賽1000大師賽（ATP World Tour Masters 1000）中，選手年齡差距最大的一場決賽，也是自1976年以來，任何巡迴賽級別中選手年齡相差最多的一場賽事。