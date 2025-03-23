邁阿密女網／美國組合領先時傷退 「海峽組合」前進8強

台灣女網好手吳芳嫺（左）和中國大陸蔣欣玗（右）23日在邁阿密女網賽拿到八強門票。圖為兩人今年1月在紐西蘭奧克蘭女網賽奪冠。（中央社／吳芳嫺提供）

台灣女網好手吳芳嫺和中國大陸蔣欣玗組合成的「海峽組合」，本季已打下2冠1亞，邁阿密女網賽再有幸運女神加持，今天第二輪在落後下因對手退賽，8強門票到手，朝本季第3冠前進。

邁阿密女網賽屬於WTA 1000等級大賽，總獎金超過896萬美元，單打128籤、雙打32籤，台灣兩名女將吳芳嫺和詹皓晴分頭出擊，詹皓晴首輪就落馬，「海峽組合」闖過首輪後，今天遭遇美國地主克魯格（Ashlyn Krueger）／皮古拉（Jessica Pegula）。

單、雙並進的皮古拉，2022年打進法網女單決賽，女單高居第4種子；今天她先進行單打32強賽程，經過超過2小時的3盤激戰才拍下俄羅斯 林絲卡雅（Anna Kalinskaya），雙打上場後雖在第4局率先破「海峽組合」發球局，但第一盤沒打完皮古拉就表示身體不適退賽，讓吳芳嫺組合在局數1：3落後下晉級。

吳芳嫺今年澳網 前和蔣欣玗合拍，接連打下奧克蘭 和荷巴特女網賽金盃，中東站再闖進多哈女網賽決賽，挑戰第3座金盃雖失利，但邁阿密女網賽挺進8強，成為一的台將代表，下戰將和地主組合柯林斯（Danielle Collins）／卡胡琪（Desirae Krawczyk）及中國組合王欣瑜／鄭賽賽的勝方搶4強門票。