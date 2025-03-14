網球／被17歲天才打到崩潰 斯威雅蒂對球僮怒揮球遭噓

斯威雅蒂在比賽中向裁判抱怨。(歐新社)

前波蘭世界球后斯威雅蒂（Iga Swiatek）今天在印地安泉女網單打4強賽，遭遇年僅17歲的俄羅斯 安德瑞娃（Mirra Andreeva），最終以6：7（1：7）、6：1、3：6敗下陣來，在最後一盤賽事幾乎被對手一路壓制的情況下，斯威雅蒂也在場上出現暴怒的狀況，甚至一度將球僮丟來的球憤怒拍打回去，並險些擊中球僮，遭到場邊觀眾的噓聲。

俄羅斯安德瑞娃闖進印地安泉女網單打決賽。(歐新社)

女單世界排名第2名的斯威雅蒂，今年印地安泉女網賽將挑戰衛冕，而她也一路過關斬將，在前4輪賽事中演出一盤未失的好表現，其中包括8強賽以6：3、6：3擊敗中國大陸第8種子鄭欽文 ，在此賽事拉出一波跨季10連勝。

不過今天的4強賽斯威雅蒂碰上上月才在杜拜女網賽封后，成為史上最年輕WTA 1000等級賽事冠軍的17歲俄羅斯天才少女安德瑞娃卻陷入苦戰，在首盤就於搶七敗下陣來，儘管第二盤斯威雅蒂成功以6：1扳平戰局，但決勝盤卻三度遭到安德瑞娃破發，最終以盤數1：2敗下陣來，無緣衛冕。

而安德瑞娃今天也在比賽中帶給斯威雅蒂相當大的心理壓力，讓過去在場上一貫能保持冷靜的斯威雅蒂，數次出現向裁判抱怨、斥責教練的狀況，甚至因為將球僮拋出的球怒拍回場邊，一度引發場邊球迷的噓聲。

Iga Swiatek hitting ball at ball kid pic.twitter.com/DGdoIG6hc1 — Truth Enjoyer (@m0chul) 2025年3月15日

至於安德瑞娃則成為近23年來闖進到印地安泉女單決賽最年輕的選手，談到與斯威雅蒂的交手，她說：「她確實在第二盤殺爆我了，但我想說好吧，我必須繼續戰鬥。她今天的表現很棒，但我仍決定打好每一分，想辦法把每一球都打回場中，最後狀況還不錯。」