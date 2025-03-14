我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

傳川普擴大旅遊禁令 43國上榜 11國公民恐不得入美

星巴克熱飲沒蓋好害外送員燙傷生殖器 加州法院判賠5千萬元

網球／被17歲天才打到崩潰 斯威雅蒂對球僮怒揮球遭噓

記者劉肇育／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
斯威雅蒂在比賽中向裁判抱怨。(歐新社)
斯威雅蒂在比賽中向裁判抱怨。(歐新社)

前波蘭世界球后斯威雅蒂（Iga Swiatek）今天在印地安泉女網單打4強賽，遭遇年僅17歲的俄羅斯安德瑞娃（Mirra Andreeva），最終以6：7（1：7）、6：1、3：6敗下陣來，在最後一盤賽事幾乎被對手一路壓制的情況下，斯威雅蒂也在場上出現暴怒的狀況，甚至一度將球僮丟來的球憤怒拍打回去，並險些擊中球僮，遭到場邊觀眾的噓聲。

俄羅斯安德瑞娃闖進印地安泉女網單打決賽。(歐新社)
俄羅斯安德瑞娃闖進印地安泉女網單打決賽。(歐新社)

女單世界排名第2名的斯威雅蒂，今年印地安泉女網賽將挑戰衛冕，而她也一路過關斬將，在前4輪賽事中演出一盤未失的好表現，其中包括8強賽以6：3、6：3擊敗中國大陸第8種子鄭欽文，在此賽事拉出一波跨季10連勝。

不過今天的4強賽斯威雅蒂碰上上月才在杜拜女網賽封后，成為史上最年輕WTA 1000等級賽事冠軍的17歲俄羅斯天才少女安德瑞娃卻陷入苦戰，在首盤就於搶七敗下陣來，儘管第二盤斯威雅蒂成功以6：1扳平戰局，但決勝盤卻三度遭到安德瑞娃破發，最終以盤數1：2敗下陣來，無緣衛冕。

而安德瑞娃今天也在比賽中帶給斯威雅蒂相當大的心理壓力，讓過去在場上一貫能保持冷靜的斯威雅蒂，數次出現向裁判抱怨、斥責教練的狀況，甚至因為將球僮拋出的球怒拍回場邊，一度引發場邊球迷的噓聲。

至於安德瑞娃則成為近23年來闖進到印地安泉女單決賽最年輕的選手，談到與斯威雅蒂的交手，她說：「她確實在第二盤殺爆我了，但我想說好吧，我必須繼續戰鬥。她今天的表現很棒，但我仍決定打好每一分，想辦法把每一球都打回場中，最後狀況還不錯。」

俄羅斯 鄭欽文

上一則

MLB／今永昇太旅美學會一件事：不必活成別人喜歡的模樣

下一則

NBA／艾克森摔斷左手 獨行俠9傷兵…比健康球員還多

延伸閱讀

川普與俄和解、G7出現裂痕 加拿大籲反對俄羅斯侵略

川普與俄和解、G7出現裂痕 加拿大籲反對俄羅斯侵略
打網球

打網球
網球／印地安泉種子落地 澤瑞夫、魯德皆爆冷出局

網球／印地安泉種子落地 澤瑞夫、魯德皆爆冷出局
網球／詹皓晴攜庫德梅托娃 晉級印地安泉網賽16強

網球／詹皓晴攜庫德梅托娃 晉級印地安泉網賽16強

熱門新聞

NBA洛杉磯湖人隊。

NBA／湖人將作客塞爾提克「世仇之戰」 平均票價逼近史上最高

2025-03-07 23:05
巴特勒加入後勇士戰績直線上升。(路透)

NBA／為勇士出賽11戰奪10勝 巴特勒還創54年來罕見紀錄

2025-03-08 02:10
勇士隊球星庫明加傷癒即將復出。(路透資料照片)

NBA／勇士連勝還有好消息 庫明加有望復出打國王

2025-03-12 00:14
籃網以111：108擊退湖人。(路透)

NBA／湖人半場就在打擋拆 總教練：不知道在幹嘛

2025-03-11 00:01
騎士球星米契爾（右）單場15分。(美聯社)

NBA／34年來首見 騎士第4節打爆公鹿 14連勝創特別紀錄

2025-03-09 23:35

NBA／獨行俠還沒慘完…1場比賽傷3人 教頭基德快被逼瘋

2025-03-10 01:10

超人氣

更多 >
好市多科克蘭品牌這7項商品 中上階級買了不心疼

好市多科克蘭品牌這7項商品 中上階級買了不心疼
明星夫婦恩愛排行出爐「這1對」擊敗霸榜多年賈靜雯

明星夫婦恩愛排行出爐「這1對」擊敗霸榜多年賈靜雯
2小時花了840元…涉高檔妓院買春 多名華男遭曝光

2小時花了840元…涉高檔妓院買春 多名華男遭曝光
價廉物美 好市多本月十款產品不能錯過

價廉物美 好市多本月十款產品不能錯過
年齡藏不住？ 章子怡穿性感薄紗 網吐槽像「夜店領班」

年齡藏不住？ 章子怡穿性感薄紗 網吐槽像「夜店領班」