網球／印地安泉種子落地 澤瑞夫、魯德皆爆冷出局

德國名將澤瑞夫7日在印地安泉網賽男單第2輪出局。(路透)

加州 印地安泉網賽男子單打第2輪7日大爆冷門，名列頭號種子的德國 名將澤瑞夫（Alexander Zverev）和第4種子挪威好手魯德（Casper Ruud）雙雙中箭落馬。

法新社報導，荷蘭選手葛利克史普（Tallon Griekspoor）7日以4比6、7比6（7/5）、7比6（7/4）爆冷擊敗澤瑞夫，闖進印地安泉（Indian Wells）網賽第3輪。

地主選手吉隆（Marcos Giron）則以7比6（7/4）、3比6、6比2力克魯德，與葛利克史普一樣首度打敗世界排名前5的對手。

世界排名第2的澤瑞夫以頭號種子身分出戰印地安泉網賽，個人首戰便打包回家，上一位有相同遭遇的苦主是英國退休 球星墨瑞（Andy Murray），墨瑞是在2017年出師不利，他當時也是大會頭號種子。

對28歲的葛利克史普來說，這是珍貴的一場勝仗。他曾在去年法國網球公開賽5盤大戰敗給澤瑞夫後直呼「心碎」。

葛利克史普賽後說：「這真是在鍛鍊心智。我和他交手過很多次，都有機會贏，但最後都是他過關。」