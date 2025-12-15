我的頻道

華郵：國防部擬減四星將領 進行美軍內部權力大挪移

美股「永不睡覺」？那斯達克計劃交易時間延長至23小時

酋長隊失利後 NFL將看不到泰勒絲 門票、收視岌岌可危？

世界新聞網／輯
圖為2024年酋長隊贏得第58屆超級盃後，凱爾西與泰勒絲一同慶祝。（路透）
堪薩斯城酋長隊無緣季後賽，中斷隊史連10季打入季後賽紀錄。部分球迷歡呼以後不會在球場看到泰勒絲（Taylor Swift）了，NFL卻也擔憂「泰勒絲經濟學」（Swiftonomics）消失。

TicketNews報導，自流行天后泰勒絲在與酋長隊近端鋒凱爾西（Travis Kelce）公開交往，她開始現身球場觀戰，NFL在收視率、門票、周邊商品銷售，以及整體文化影響力方面皆出現可觀成長。如今隨著酋長隊退出季後賽，NFL聯盟高層與轉播夥伴正重新評估，失去這批跨界觀眾後，對接下來季後賽可能造成的影響。

泰勒絲的影響力遠不僅止於八卦新聞。在門票銷售方面，酋長隊例行賽期間的二手票價大幅飆升，粉絲與媒體揣測她是否到場觀賽，門票需求持續攀高。

凱爾西當然是最直接受惠的，拜天后女友所賜，他的球衣銷量暴增超過400%，他的播客節目「New Heights」登上 Apple Podcasts 排行榜冠軍；而這位近端鋒在泰勒絲相關話題熱度高峰期間，Instagram追蹤人數也增加近40萬。

在電視收視方面，影響更為顯著。季初，一場酋長對熊隊的比賽吸引超過2400萬名觀眾收看，其中18至49歲女性觀眾的收視率上升63%。另一個引人注目的例子是，泰勒絲現身2023年酋長對紐約噴射機的比賽，為轉播帶來超過200萬名女性觀眾，其中青少女觀眾收視更暴增53%。

NFL轉播單位也毫不避諱地在比賽中聚焦泰勒絲，頻繁切換鏡頭拍攝她在豪華包廂內的反應，並將她的身影融入社群媒體內容。NFL高層公開為此策略辯護，形容「泰勒絲凱爾西」的故事是「體育與娛樂的交會點」。

如今，NFL季後賽缺少泰勒絲相關話題，酋長隊的出局不僅象徵季後賽征途結束，也可能意味著NFL的商業名人效應，正式落幕。

