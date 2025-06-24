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NFL專欄／剛猛即正義 噴射機莫斯利引退

林育正
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噴射機隊線衛莫斯利(左)決定高掛球衣。(路透資料照片)
噴射機隊線衛莫斯利(左)決定高掛球衣。(路透資料照片)

NFL又少了一位帶來精采防守表現的球員可看；噴射機隊線衛莫斯利（C.J. Mosley）11年生涯留下不少表現，其中包括戴著蝙蝠俠電影反派「班恩」面具登場，以及多年前抓下關鍵抄截幫助烏鴉登頂美聯北區冠軍。莫斯利決定高掛球衣，喜愛防守的球迷又得開始尋找新的球員追蹤。

我常常不自覺拿莫斯利去和49人的華納（Fred  Warner）比較，畢竟兩人都是無所不在，貢獻多元，且剛猛霸氣的線衛。生涯分別打了10年（2020因新冠肺炎未出賽）與7年，但都累積雙位數抄截，而莫斯利40次衝撞四分衛，比華納多了一點。

最初看到莫斯利，發現他不是過去海鷹錢斯勒（Kam  Chancellor）那種強力衝撞型球員，但他給人的壓迫感依舊不小。他的震攝力來自觀察，以及精準到位地阻止進攻推進。多達55次擒抱造成對手損失碼數，53次破壞傳球，以及年度第二隊和明星賽各入選5次就是最好的證明。

莫斯利在6月19日33歲時宣布退休，而最常被提到的，即是他2018年和噴射機簽下5年8500萬合約，為當時線衛最高，即可看出他的實力。當時噴射機的防守實力，也確實讓人多一分敬意。

現在莫斯利退休，若喜歡看全能線衛，當然首推華納和莫斯利前東家烏鴉的史密斯（Roquan  Smith），以及莫斯利在噴射機的隊友，曾入選年度第一隊的威廉斯（Quincy Williams）。

退休 新冠肺炎

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