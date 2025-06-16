NFL專欄／NFL球員若打奧運 進攻這樣排

NFL球員是否該參戰2028洛杉磯奧運 腰旗美式足球，也是休季期間熱議話題。若要選擇5位球員參戰，考量腰旗的特性和戰術設計，我會選擇以下5位球員。

腰旗美足因為禁止身體接觸，因此中鋒開球後無法阻擋擁有路徑優先權的衝傳防守球員，因此要將美國戰力最大化，我會選擇一名四分衛加上四位明星接球員的陣容。

四分衛的選擇上，因應腰旗美足主打遠程進攻，且整體比賽時間短，我會選擇季後賽 經驗豐富，心理素質佳，且具有長程臂力的馬霍姆斯（Patrick Mahomes）。腰旗球賽禁止四分衛拿球直接跑，但馬霍姆斯的跑動能力，讓他能接獲接球員的回傳球後推進。打入無法衝球的達陣區前5碼，他在酋長體系擁有許多執行「創意戰術」的經驗能破解防守，與美國隊的球風不謀而合。

四名接球員，長傳球需要穩定且夠敏捷的高個子，年輕的倫敦（Drake London）會是不錯的選擇。而我也會將聖布朗（Amon-Ra St. Brown）延攬入隊，因為他不論在場上跟場下都非常穩定。

在兩波進攻就必須達陣的腰旗美足，接球員不僅要有創造接球空檔的能力，接球後推進也同樣重要。那當然不能忘了傑佛森（Justin Jefferson）與希爾（Tyreek Hill）。兩者的敏捷與速度，能讓防守球員承受極大壓力疲於奔命，最終露出破綻。兩人吸引防守球員特別關注，也將為隊友獲得更多機會。