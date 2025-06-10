NFL專欄／羅傑斯生涯期末考？1年約加入鋼人

前明星四分衛羅傑斯以1年1950萬美元的價碼落腳匹茲堡鋼人隊。（美聯社）

前明星四分衛羅傑斯（Aaron Rodgers）以1年總值1950萬美元的價碼落腳匹茲堡鋼人隊。近年接連受傷和表現不佳，讓41歲的他已讓人感到過氣。現在來到匹茲堡，彷彿對他生涯是場期末考。

羅傑斯的合約據傳為1365萬美元，其中1000萬美元為保證金額，但加上585萬美元上場時間和激勵獎金等，最多可來來到1950萬美元。以羅傑斯的身手和現在水漲船高的四分衛薪資，這個價碼對雙方都算公平。

羅傑斯上季雖然從阿基里斯腱的傷勢中走出，但表現已大不如前。上季噴射機的進攻鋒線，在傳球保護的成功率僅排全聯盟第23名，加上羅傑斯受年紀和傷勢影響退化的移動能力，讓他苦吞40次擒殺。不過他在未受壓力的口袋內表現也不佳，期望得分僅有0.01分，傳球成功率45%。他整季63%的傳球成功率，也已算是生涯低檔。

上季繳出3897碼，28達陣11抄截，可見他年過39歲後，在綠灣和紐約的最後一季，表現已非過去的一流身手。

近年鋼人四分衛不斷換人，自從2021賽季羅斯利斯伯格（Ben Roethlisberger）告別賽場後，接班計畫不順，一直沒能找到穩定輸出的四分衛。羅傑斯的到來可能不算讓人太期待，但今年自由市場除了唐諾（Sam Darnold），當時可能也無更好的選擇。