NFL專欄／法弗紀錄片揭露黑暗面 省思英雄主義

包裝工退休四分衛法弗是NFL史上的傳奇球星之一。（路透資料照片）

影音串流平台網飛（Netflix ）日前推出運動紀錄片，「體壇祕話：跌落神壇的明星四分衛」 （Untold：The Fall of Favre），揭露包裝工退休 明星四分衛法弗（Brett Favre）極具爭議的一面。短短一個小時的紀錄片，也讓人重新省思當球星獲得的崇拜達到高峰，即便該球星犯下常人無法容許的過錯，是否僅憑話語權和地位，就能閃過應有的譴責甚至卸責。

紀錄片的主軸放在兩大事件，一是法弗效力噴射機隊時期，曾對球隊場邊女主持人祭出一連串性騷擾 的醜聞。另一件則是日前浮上檯面，與官員勾結挪用公款的新聞。

性騷擾女主持人事件，因能帶來流量而遭網路媒體爆出後，法弗不予評論，但在媒體業工作的女主角反倒節目被收掉。挪用公款一案，雖然讓他損失不少商業活動機會，卻沒遭受起訴。

雖然職業運動必須塑造明星價值，能來帶來商業利益。但片中訪問到前運動畫刊資深記者金恩（Peter King），他直指核心重點：「一般人不希望醜聞曝光，他們需要英雄。」這也讓觀影後的我更加深思明星崇拜的道德界線。以及面對龐大明星光環，受害者是否真的無計可施，正義無處伸張？

法弗出自南密西西比大學，在這個貧窮的地區，富有的他卻將用於救濟窮人的補助金挪做私用，讓人感到無力。盡管他矢口否認，並發動法律戰維護名聲，但已讓不少人失望。