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NFL專欄／腰旗美足防守超難打 NFL明星這樣選

林育正
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牛仔隊的帕森斯速度爆發力相當強。（路透資料照片）
牛仔隊的帕森斯速度爆發力相當強。（路透資料照片）

近期大家對NFL球員是否該參戰2028洛杉磯奧運腰旗美式足球，甚至如何排出最佳陣容有不少討論，而其中最困難的是防守組。畢竟腰旗美足對肢體接觸抓得嚴格，NFL球星沒有長時間訓練，可能無法施展身手。以下是我認為適合打參戰腰旗美足的NFL防守組球星。

腰旗美足5人，以一名衝傳手兼線衛，兩名角衛，兩名安全衛的配置來說，衝傳手我會選擇牛仔隊的帕森斯（Micah Parsons）。現在國際賽場上，中鋒和四分衛的距離拉得較遠，來降低被擒殺的風險。不過在衝傳手有路線優先權的腰旗賽事，速度爆發力優秀的帕森斯有機會一拚，帶來威脅和干擾。

由於嚴防身體接觸，角衛是個非常不容易的位置，因此我偏好反應較快的球員，而非在NFL有較多肢體動作能將接球員完全鎖死的角衛。第一是野馬的蘇爾坦二世（Patrick Frank Surtain II）。他的速度不錯體能好，而且抄截判讀快速。第二是德州人的斯廷利（Derek Stingley Jr.），他能給人一種就是硬比對手快一拍的感覺，專注與反應非常具有威脅性。

由於腰旗美足偏重進攻，且時常使用長傳，因此安全衛的抄截能力很重要。畢竟腰旗比賽場地較小時間較短，四分衛不時直接球往達陣區轟。若能將對手的長傳抄下將是一大加分，也是給對手沉痛打擊。說到抄截，當然不得不提獅子安全衛喬瑟夫（Kerby Joseph），上季9次抄截，就怕他從後面竄出。

喬瑟夫能力出眾，我會選一名老將和他搭配，那獵鷹的西門斯（Justin Simmons）冷靜沉著，出擊時機出色，老將價值頗高。

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