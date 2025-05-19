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NFL專欄／波迪喜獲延長大約 小貴但值得

林育正

NFL  2022年選秀第七輪262順位的「無關緊要先生」49人隊四分衛波迪（Brock Purdy）生涯打出出乎意料表現，菜鳥合約最後一年，獲得5年2億6500萬美元的合約，平均年薪5300萬排全聯盟四分衛第七。感覺有點小貴，但應該還是值得的投資。

近年四分衛合約金額水漲船高，波迪除了年薪排第七，合約總值第五，1億8100萬保證金額的價碼排行第八。雖然近年有四分衛合約溢價的問題出現，但我認為波迪的平均年薪可能落在第十左右較為合理，因此總值排名應該也該較為後退。

因為從實力上來說，波迪雖然擁有將球隊殺進超級盃，與酋長廝殺到延長賽紀錄。不過他與一線四分衛相比，我主觀認為他的傳球天賦在四分衛中屬於第二梯隊。他雖然可以閃躲衝傳，但雙腿自幹能力有待加強開發。

儘管如此，目前他才25歲夠年輕，能夠清楚解讀防守，以精確傳球彌補天賦。就算稱他為系統性四分衛，只要總教練沙納漢（Kyle Shanahan）在，且球隊沒有太嚴重傷兵問題，他的輸出可以非常穩定。

所以說波迪值這筆合約嗎？我認為稍微貴了一點，但還可以接受。49人隊友得知延長合約消息後，也有數名核心骨幹在社群媒體上獻上恭喜。49人上季遭受挫敗，且近年連續兩次衝擊超級盃失敗，但波迪的確是有潛力帶領大家突破的場上指揮官。

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