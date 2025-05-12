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NFL專欄／史塔克斯防守凶猛全能 烏鴉後防升級

林育正
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史塔克斯。（美聯社）
史塔克斯。（美聯社）

今年NFL選秀烏鴉身為防守強隊持續進補，在第一個選秀籤，也就是首輪第27順位，選到來自喬治亞大學的安全衛史塔克斯（Malaki Starks）。史塔克斯是今年第一位被選中的安全衛，在位置上具有相當彈性，且打球相當凶猛積極，侵略性強，有能力為烏鴉後防再提升戰力。

姓氏和漫威經典超級英雄鋼鐵人一樣為史塔克斯，他和滿身裝備各式武器的鋼鐵人一樣全能。史塔克斯大學時期能夠勝任多個位置，且都表現不俗。他能與前線七人站在一起，到擔任強衛協助圍堵地面進攻，在角衛防守傳球都有稱職的表現。

傳球防守上，他也有不錯的一對一能力，甚至能「鏡像」接球員，藉此鎖定傳球加以破壞。大學3年他累積6次抄截，以及17次破壞傳球。

此外他打球很兇猛具有侵略性，不只能在接球瞬間以撞擊讓接球員拿不穩球形成incomplete。若是傳球對象提前被他鎖定，他也會毫不猶豫撲上去，其實有點遊走在「非法接觸」的犯規邊緣。

而在烏鴉官網的非官方預測，史塔克斯也已被譽為下個球季的先發，官網這麼寫「身為全能防守後衛，史塔克斯應該立刻會賦予重責大任」。

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