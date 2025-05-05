NFL專欄／衝傳手新秀猛 四分衛要小心

來自賓州州立大學的卡特是NFL官方評分唯一達到7分的新秀。（路透資料照片）

今年NFL 選秀碰到四分衛小年，但在衝傳手位置各隊有不少收穫。在前三輪，一共有16人入選，首輪就有5人。下個球季可能有新人破繭而出，讓各隊四分衛不得不小心應對。

本屆選秀順位和評價最高，被評為Pro Bowl等級，NFL官方評分唯一達到7分的，是來自賓州 州立大學的卡特（Abdul Carter）。在校時期，他穿著球迷非常熟悉的牛仔防守明星帕森斯（Micah Parsons）同樣的11號球衣。卡特擁有超凡的爆發力，動作一氣呵成非常流暢，一看影片就能發現他的威脅性，並非和其他同位置球員在同一層級，他在首輪第三順位，被巨人隊選中。

第二名被選中的衝傳手威廉斯（Mykel Williams），來自近年強權喬治亞大學，於首輪11順位被49人隊選中。49人近年兩次衝擊超級盃 失敗，上季更落至國聯西區最後一名，更被認為奪冠黃金時期已過。威廉斯代表的是49人隊東山再起的決心。威廉斯有時以站姿，有時以三點著地的姿勢向四分衛發起攻勢，是位具有觀察能力，不硬幹的球員。

特別一提，防守強硬的烏鴉在第二輪59順位，選擇本屆第八名衝傳手格林（Mike Green）。選秀前被預估能在首輪獲選，評價甚至略高於幾位比他早被選的衝傳手，來自馬歇爾大學的格林是偏向速度型的衝傳手。他對於四分衛給球的真能特別會觀察，看球在誰手上，因此也擁有不俗的擒抱能力，也能追著四分衛。就算沒擒殺，也能帶來壓力導致傳球失準。

今年衝傳手位置有不少潛力新秀，讓人非常期待新球季和他們的養成。