NFL專欄／泰坦選狀元 沃德更得利

田納西泰坦在今年NFL 選秀以狀元籤，選中評價最高的四分衛，來自邁阿密大學的沃德（Cam Ward）。泰坦在自由市場和選秀中獲得不少接球武器。但因今年是選秀小年，我認為相較於泰坦，沃德才是選秀的最大贏家。

沃德選秀前的官方評分被認為「最終將成為平均水準以上的先發」。由於不是在大學就被喻為未來巨星的新秀，但他不僅有三名實力尚可的四輪新秀接球目標作伴，更重要的是兩位有實力的老將洛克特（Tyler Lockett）和雷德利（Calvin Ridley）在陣。

沃德解讀防守反應不俗且球速快，但還未達到超級新秀等級。不過已有兩位資深接球員提供火力支援。目前預計他是新球季的先發，只要不崩盤撞牆，應可獲得一定表現和進步空間。

相較之下，泰坦在選秀小年選他，代價是放棄罕見的二刀流巨星杭特（Travis Hunter）。所以就沃德和泰坦相比，我認為沃德受惠於球隊資方的投資獲益，就看他能否掌握機會。泰坦現在的陣容奪冠機會小，賭上的是沃德的未來。因此開季初期，沃德從球隊投資中獲益，關鍵在於他的成長幅度與速度。