我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Z世代最怕談錢 逾7成代墊拿不回、近半因聚餐社交負債

減重不一定要花錢 醫勸先做好2件事「完全不用花錢」

世界盃失利梅西低調返鄉 小粉絲：你是傳奇 全阿根廷都愛你

記者劉肇育曾思儒／綜合22日電
梅西返抵故鄉羅薩里奧，此行除了沉澱心情，也能把握時間陪伴家人，阿根廷球迷暖心獻上...
梅西返抵故鄉羅薩里奧，此行除了沉澱心情，也能把握時間陪伴家人，阿根廷球迷暖心獻上支持。(歐新社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：梅西世足賽失利後低調返抵羅薩里奧休養。
  • 重點二：球迷凌晨守候機場，小粉絲高喊他是傳奇。
  • 重點三：大馬丁尼茲透露心情低落，考慮退出國家隊。

在美加墨世足賽決賽以0：1不敵西班牙、遺憾屈居亞軍的阿根廷球王梅西，搭乘私人飛機返抵故鄉羅薩里奧（Rosario），展開短暫的休養期。雖然許多球迷清晨便前往機場守候，但梅西並未公開亮相，隨即在維安安排下搭車前往私人住宅區。

據報導，梅西此次與妻子安托內雅（Antonela Roccuzzo）及三名子女同行，一家人在結束高強度的世足賽征程後重返家鄉。而在羅薩里奧等待他的，還有68歲的父親豪爾赫（Jorge），豪爾赫在世足賽期間傳出正接受醫療處置，梅西此行除了沉澱心情，也能把握時間陪伴家人。

雖然梅西班機於清晨6時27分降落，但早在3時30分就有大批穿著藍白衫的球迷在機場聚集。不少人高舉標語與國旗，更有小球迷寫下「梅西，你是傳奇！謝謝你帶給我們的心靈喜悅，全阿根廷都愛你。」展現即便決賽失利，阿根廷人民對英雄依然擁戴。

梅西預計將於7月底或8月初重返邁阿密國際，繼續投入MLS例行賽。

另一方面，阿根廷門將大馬丁尼茲（Emiliano Martinez）在本屆世界盃冠軍戰以神勇表現締造紀錄，撲下西班牙11球打破決賽撲救紀錄，但西班牙最終沒能突破1962年迄今的「冠軍魔咒」，他坦言心中的痛難以用文字形容，且可能告別國家隊。

33歲的大馬丁尼茲在社群平台發文暗示，經歷這次的失望結果，可能會結束自己的國際賽生涯。

「我夢想再次贏得冠軍，我夢想著把金盃帶回阿根廷，再次創造歷史。」大馬丁尼茲坦言，冠軍戰失利的痛苦難以言喻，「現在我必須反思很多事情，想想該如何繼續前進，並決定是否應該退出。」

「我真的非常抱歉，已經竭盡全力幫助國家和隊友。」大馬丁尼茲寫道。

從1966年有數據紀錄開始，大馬丁尼茲在冠軍戰正規賽成功撲救10球，延長賽再撲下1球，締造世界盃壓軸戰新紀錄，其中多次精彩撲救，包括正規賽補時階段撲下西班牙超級新星亞馬爾（Lamine Yamal）操刀的自由球，但西班牙靠延長賽托雷斯（Ferran Torres）攻破球門，冠軍賽唯一進球帶回隊史第二冠。

精華 FAQ

  • 梅西搭乘私人飛機返回羅薩里奧，並在維安安排下直接搭車前往私人住宅區，沒有公開現身。他此行與妻子及3名子女同行，準備在家鄉短暫休息並陪伴家人。

  • 雖然梅西清晨6時27分才降落，仍有大批球迷在3時30分就到機場守候，舉著國旗與標語等待。小球迷還寫下「梅西，你是傳奇」等字句，展現全阿根廷對他的支持。

  • 大馬丁尼茲在冠軍戰雖創下撲救紀錄，但阿根廷仍以0：1失利，讓他感到極度失望。他在社群表示需要反思未來，並坦言正考慮是否結束國際賽生涯。

世界盃

上一則

MLB／李灝宇超前3分砲轟回致勝一擊 本季第5轟延續連7場安打

延伸閱讀

世界盃／決賽飲恨不敵西班牙 梅西低調返鄉休養球迷暖心舉牌力挺

世界盃／決賽飲恨不敵西班牙 梅西低調返鄉休養球迷暖心舉牌力挺
世界盃／衛冕失利痛苦難以言喻 阿根廷門神考慮退出國家隊

世界盃／衛冕失利痛苦難以言喻 阿根廷門神考慮退出國家隊
世界盃決賽／西班牙延長賽進球 退阿根廷奪隊史第2冠

世界盃決賽／西班牙延長賽進球 退阿根廷奪隊史第2冠
世界盃／冠軍戰撲下11球 阿根廷門神締造神紀錄仍輸球

世界盃／冠軍戰撲下11球 阿根廷門神締造神紀錄仍輸球

熱門新聞

這張攝於2007年9月的照片顯示，20歲的梅西(左)在西班牙巴塞隆納主場諾坎普球場的更衣室，抱著年僅6個月大的亞馬爾拍攝公益照片。(美聯社)

梅西19年前懷裡的嬰兒 將在世界盃決賽和他正面交鋒

2026-07-15 18:02
凱恩賽後痛心表示，領先後球隊似乎只想著守住優勢，但在這個層級的較量中這是遠遠不夠，對手一波接一波的攻勢最終擊垮了防線，「最後功虧一簣，實在太難受了。」(路透)

世界盃／英格蘭領先後變陣卻失守 凱恩：功虧一簣太難受

2026-07-15 18:42
托雷斯（Ferran Torres）延長賽攻破球門，以1：0奪下隊史第二冠，讓阿根廷連霸夢碎。 (路透)

世界盃決賽／西班牙延長賽進球 退阿根廷奪隊史第2冠

2026-07-19 18:18
BTS在世界盃中場秀演出。（美聯社）

世界盃決賽中場秀 中國央視不給看 北京觀眾熬夜撲空

2026-07-19 19:56
西班牙奪冠還贏得三項個人獎。 (美聯社)

世界盃／西班牙奪冠 還包辦金球、最佳新人、金手套獎

2026-07-19 19:07
哈蘭德帶領挪威闖進世界盃8強，已是最佳紀錄。（美聯社）

世界盃一夕成名 漲粉最多的不意外是這2個男人

2026-07-21 20:13

超人氣

更多 >
雙重國籍惹禍？加拿大公民來美旅遊 遭拘留後拒絕入境

雙重國籍惹禍？加拿大公民來美旅遊 遭拘留後拒絕入境
河南車主跨境自駕剛到哈薩克 被遠程鎖車30小時

河南車主跨境自駕剛到哈薩克 被遠程鎖車30小時
鄰居樹枝越過圍籬長到我家可修剪嗎？一篇講清楚

鄰居樹枝越過圍籬長到我家可修剪嗎？一篇講清楚
張柏芝遺囑內容曝光 累積近5億資產看透生死「不願家人為錢撕破臉」

張柏芝遺囑內容曝光 累積近5億資產看透生死「不願家人為錢撕破臉」
辨別成熟又甜的藍莓「不是看大小」 專家教一招

辨別成熟又甜的藍莓「不是看大小」 專家教一招