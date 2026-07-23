世界盃失利梅西低調返鄉 小粉絲：你是傳奇 全阿根廷都愛你

梅西返抵故鄉羅薩里奧，此行除了沉澱心情，也能把握時間陪伴家人，阿根廷球迷暖心獻上支持。(歐新社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 梅西世足賽失利後低調返抵羅薩里奧休養。

梅西世足賽失利後低調返抵羅薩里奧休養。 重點二： 球迷凌晨守候機場，小粉絲高喊他是傳奇。

球迷凌晨守候機場，小粉絲高喊他是傳奇。 重點三：大馬丁尼茲透露心情低落，考慮退出國家隊。

在美加墨世足賽決賽以0：1不敵西班牙、遺憾屈居亞軍的阿根廷球王梅西，搭乘私人飛機返抵故鄉羅薩里奧（Rosario），展開短暫的休養期。雖然許多球迷清晨便前往機場守候，但梅西並未公開亮相，隨即在維安安排下搭車前往私人住宅區。

據報導，梅西此次與妻子安托內雅（Antonela Roccuzzo）及三名子女同行，一家人在結束高強度的世足賽征程後重返家鄉。而在羅薩里奧等待他的，還有68歲的父親豪爾赫（Jorge），豪爾赫在世足賽期間傳出正接受醫療處置，梅西此行除了沉澱心情，也能把握時間陪伴家人。

雖然梅西班機於清晨6時27分降落，但早在3時30分就有大批穿著藍白衫的球迷在機場聚集。不少人高舉標語與國旗，更有小球迷寫下「梅西，你是傳奇！謝謝你帶給我們的心靈喜悅，全阿根廷都愛你。」展現即便決賽失利，阿根廷人民對英雄依然擁戴。

梅西預計將於7月底或8月初重返邁阿密國際，繼續投入MLS例行賽。

另一方面，阿根廷門將大馬丁尼茲（Emiliano Martinez）在本屆世界盃 冠軍戰以神勇表現締造紀錄，撲下西班牙11球打破決賽撲救紀錄，但西班牙最終沒能突破1962年迄今的「冠軍魔咒」，他坦言心中的痛難以用文字形容，且可能告別國家隊。

33歲的大馬丁尼茲在社群平台發文暗示，經歷這次的失望結果，可能會結束自己的國際賽生涯。

「我夢想再次贏得冠軍，我夢想著把金盃帶回阿根廷，再次創造歷史。」大馬丁尼茲坦言，冠軍戰失利的痛苦難以言喻，「現在我必須反思很多事情，想想該如何繼續前進，並決定是否應該退出。」

「我真的非常抱歉，已經竭盡全力幫助國家和隊友。」大馬丁尼茲寫道。

從1966年有數據紀錄開始，大馬丁尼茲在冠軍戰正規賽成功撲救10球，延長賽再撲下1球，締造世界盃壓軸戰新紀錄，其中多次精彩撲救，包括正規賽補時階段撲下西班牙超級新星亞馬爾（Lamine Yamal）操刀的自由球，但西班牙靠延長賽托雷斯（Ferran Torres）攻破球門，冠軍賽唯一進球帶回隊史第二冠。