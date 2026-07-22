世界盃／亞馬爾並非最佳狀態 波蘭傳奇讚：和西班牙完美合作

亞馬爾儘管因傷沒能展現最佳狀態，仍幫助「無敵艦隊」奪下隊史第二座世界盃冠軍。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 萊萬多夫斯基認為亞馬爾雖非最佳狀態，仍與西班牙形成完美合作，幫助球隊奪下世界盃冠軍，也透露自己因此更支持西班牙。

波蘭傳奇萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski）今年夏天雖沒能參與世界盃 足球賽盛會，但仍關心賽事，剛離開巴塞隆納的他更讚前隊友亞馬爾（Lamine Yamal）儘管因傷沒能展現最佳狀態，仍幫助「無敵艦隊」奪下隊史第二座世界盃冠軍。

亞馬爾因大腿傷勢錯過巴塞隆納的冠軍賽季，也影響他的世界盃處女秀，西班牙總教練德拉富恩特（Luis de la Fuente）在小組賽中控制了亞馬爾的上場時間。最終8場比賽亞馬爾共上場616分鐘，攻進1球，並以35次過人成為本屆賽事過人次數最多的球員。

和亞馬爾在巴薩當隊友的萊萬多夫斯基接受《ESPN》訪問時提到，世界盃並沒看到亞馬爾的最好表現，不過才19歲的亞馬爾還很年輕，因受傷休息8周沒比賽，「如果你8周沒打比賽，世界盃就要開賽，那肯定很艱難，根本沒時間訓練，只能一場一場踢，但他展現非常出色的水準。西班牙球員和全隊都幫助了亞馬爾，亞馬爾也幫助了整個球隊，我認為這種合作堪稱完美。」

萊萬多夫斯基和亞馬爾一起在巴薩打了127場比賽，他還與西班牙世界盃冠軍成員加維（Gavi）、佩德里（Pedri）、庫巴西（Pau Cubarsi）和托雷斯（Ferran Torres）並肩作戰，讓他更加支持西班牙隊在冠軍賽中對抗梅西（Lionel Messi）領銜的阿根廷隊。

「我認識很多西班牙的球員，我在巴塞隆納和他們有很多相處，所以我很支持他們。」萊萬多夫斯基提到，個人認識的阿根廷球員只有梅西，且阿根廷是上屆冠軍隊伍，因此更支持西班牙，「我很開心，因為我知道他們已經做好贏下這次世界盃的準備，他們非常年輕，前途大好。」

萊萬多夫斯基今年夏天和巴薩分道揚鑣，加入美國職業足球大聯盟（MLS）的芝加哥火焰足球俱樂部（Chicago Fire FC），他表示離開巴薩後不想再加入歐洲聯賽隊伍，這也是和芝加哥火焰簽下兩年合約的原因之一。