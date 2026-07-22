我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

眾院通過限制議員投資個股 一附帶條款挨批是騙局

河南車主跨境自駕剛到哈薩克 被遠程鎖車30小時

世界盃／美國博彩瘋狂下注 規模相當十屆超級盃

記者曾思儒／即時報導
Hard Rock Bet體育博彩高級副總裁沃爾什表示，本屆世界盃將成為美國史上...
Hard Rock Bet體育博彩高級副總裁沃爾什表示，本屆世界盃將成為美國史上規模最大的博彩盛事，規模相當於十屆超級盃。(路透)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：美國本屆世界盃投注額創新高，規模直逼十屆超級盃。
  • 重點二：多家博彩公司數據暴增，較上屆世界盃成長逾200%
  • 重點三：阿根廷與梅西帶動熱潮，冠軍戰締造多項投注紀錄。

美國體育博彩行業的體育博彩公司和技術提供商報告指出，今年美加墨世界盃足球賽在各個方面都創下了足球賽事投注額的最高紀錄，甚至可以與其他大型長期體育賽事相媲美，投注量比NCAA「三月瘋」高出3成，更比上屆卡達世界盃增加超過百分之兩百。

DraftKings 報告稱，今年世界盃投注量比四年前增加了650%，BetMGM報告指稱投注量增加了211%，都有顯著成長。

「本屆世界盃將成為美國史上規模最大的博彩盛事，規模相當於十屆超級盃。」Hard Rock Bet體育博彩高級副總裁沃爾什（Neil Walsh）表示，足球曾被認為是美國人不會接受的運動，如今卻載入史冊，全美心民都參與其中。

西班牙延長賽以1：0擊敗阿根廷的冠軍戰，在BetMGM、凱撒運動博彩和DraftKings三家博彩公司都創下歷史投注額最高的足球賽紀錄。BetMGM表示，這場比賽的投注額超過了2026年大學美式足球季後賽除總決賽之外的所有比賽，也超過了過去一年的所有NCAA錦標賽、NBA總決賽、史丹利盃總決賽和世界大賽。

DraftKings 表示，光是冠軍賽就接受200萬筆投注；凱撒娛樂冠軍戰的投注額比之前的最高紀錄比賽高出近65%。

阿根廷和當家球星「獅王」梅西（Lionel Messi）為體育博彩市場掀起了一股熱潮，阿根廷的比賽最終吸引了眾多博彩公司最多的投注單，梅西更是被公認各種投注項目和未來投注中最受歡迎的球員。

精華 FAQ

  • 今年美加墨世界盃在美國博彩市場創下足球賽事投注額最高紀錄，投注量不但比NCAA「三月瘋」高3成，也較上屆卡達世界盃增加超過200%。

  • DraftKings指出本屆世界盃投注量比4年前增加650%，BetMGM則表示成長211%。兩家公司都認為這屆賽事帶來前所未見的投注熱度與市場規模。

  • 阿根廷的比賽吸引最多投注單，而梅西被視為最受歡迎的球員，帶動各種投注項目與未來投注熱度上升，讓冠軍戰在多家博彩公司都刷新歷史紀錄。

世界盃

上一則

世界盃／FIFA主席今年看了44場比賽 飛了地球2.7圈

下一則

世界盃／亞馬爾並非最佳狀態 波蘭傳奇讚：和西班牙完美合作

延伸閱讀

世界盃／地主淘汰不影響 冠軍賽創收視紀錄

世界盃／地主淘汰不影響 冠軍賽創收視紀錄
世界盃帶旺預測市場 交易量暴增近10倍 Kalshi威脅傳統博弈

世界盃帶旺預測市場 交易量暴增近10倍 Kalshi威脅傳統博弈
世界盃╱阿根廷勝英格蘭 創準決賽英語轉播收視紀錄

世界盃╱阿根廷勝英格蘭 創準決賽英語轉播收視紀錄
世界盃／加拿大饒舌天王「重押150萬元」賭阿根廷贏 結果慘賠

世界盃／加拿大饒舌天王「重押150萬元」賭阿根廷贏 結果慘賠

熱門新聞

這張攝於2007年9月的照片顯示，20歲的梅西(左)在西班牙巴塞隆納主場諾坎普球場的更衣室，抱著年僅6個月大的亞馬爾拍攝公益照片。(美聯社)

梅西19年前懷裡的嬰兒 將在世界盃決賽和他正面交鋒

2026-07-15 18:02
凱恩賽後痛心表示，領先後球隊似乎只想著守住優勢，但在這個層級的較量中這是遠遠不夠，對手一波接一波的攻勢最終擊垮了防線，「最後功虧一簣，實在太難受了。」(路透)

世界盃／英格蘭領先後變陣卻失守 凱恩：功虧一簣太難受

2026-07-15 18:42
托雷斯（Ferran Torres）延長賽攻破球門，以1：0奪下隊史第二冠，讓阿根廷連霸夢碎。 (路透)

世界盃決賽／西班牙延長賽進球 退阿根廷奪隊史第2冠

2026-07-19 18:18
BTS在世界盃中場秀演出。（美聯社）

世界盃決賽中場秀 中國央視不給看 北京觀眾熬夜撲空

2026-07-19 19:56
西班牙奪冠還贏得三項個人獎。 (美聯社)

世界盃／西班牙奪冠 還包辦金球、最佳新人、金手套獎

2026-07-19 19:07
哈蘭德帶領挪威闖進世界盃8強，已是最佳紀錄。（美聯社）

世界盃一夕成名 漲粉最多的不意外是這2個男人

2026-07-21 20:13

超人氣

更多 >
屬豬好日子慢慢回來 4生肖下半年收入穩增、家運跟著旺

屬豬好日子慢慢回來 4生肖下半年收入穩增、家運跟著旺
雙重國籍惹禍？加拿大公民來美旅遊 遭拘留後拒絕入境

雙重國籍惹禍？加拿大公民來美旅遊 遭拘留後拒絕入境
從1.1萬跌至不到2千人 美國學生為什麼不敢去中國留學了？

從1.1萬跌至不到2千人 美國學生為什麼不敢去中國留學了？
謝賢遭傳爆零片酬拍「少林足球」 三師兄田啟文還原25年前真相

謝賢遭傳爆零片酬拍「少林足球」 三師兄田啟文還原25年前真相
鄰居樹枝越過圍籬長到我家可修剪嗎？一篇講清楚

鄰居樹枝越過圍籬長到我家可修剪嗎？一篇講清楚