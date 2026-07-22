世界盃／美國博彩瘋狂下注 規模相當十屆超級盃
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美國體育博彩行業的體育博彩公司和技術提供商報告指出，今年美加墨世界盃足球賽在各個方面都創下了足球賽事投注額的最高紀錄，甚至可以與其他大型長期體育賽事相媲美，投注量比NCAA「三月瘋」高出3成，更比上屆卡達世界盃增加超過百分之兩百。
DraftKings 報告稱，今年世界盃投注量比四年前增加了650%，BetMGM報告指稱投注量增加了211%，都有顯著成長。
「本屆世界盃將成為美國史上規模最大的博彩盛事，規模相當於十屆超級盃。」Hard Rock Bet體育博彩高級副總裁沃爾什（Neil Walsh）表示，足球曾被認為是美國人不會接受的運動，如今卻載入史冊，全美心民都參與其中。
西班牙延長賽以1：0擊敗阿根廷的冠軍戰，在BetMGM、凱撒運動博彩和DraftKings三家博彩公司都創下歷史投注額最高的足球賽紀錄。BetMGM表示，這場比賽的投注額超過了2026年大學美式足球季後賽除總決賽之外的所有比賽，也超過了過去一年的所有NCAA錦標賽、NBA總決賽、史丹利盃總決賽和世界大賽。
DraftKings 表示，光是冠軍賽就接受200萬筆投注；凱撒娛樂冠軍戰的投注額比之前的最高紀錄比賽高出近65%。
阿根廷和當家球星「獅王」梅西（Lionel Messi）為體育博彩市場掀起了一股熱潮，阿根廷的比賽最終吸引了眾多博彩公司最多的投注單，梅西更是被公認各種投注項目和未來投注中最受歡迎的球員。
今年美加墨世界盃在美國博彩市場創下足球賽事投注額最高紀錄，投注量不但比NCAA「三月瘋」高3成，也較上屆卡達世界盃增加超過200%。 DraftKings指出本屆世界盃投注量比4年前增加650%，BetMGM則表示成長211%。兩家公司都認為這屆賽事帶來前所未見的投注熱度與市場規模。 阿根廷的比賽吸引最多投注單，而梅西被視為最受歡迎的球員，帶動各種投注項目與未來投注熱度上升，讓冠軍戰在多家博彩公司都刷新歷史紀錄。
精華 FAQ
今年美加墨世界盃在美國博彩市場創下足球賽事投注額最高紀錄，投注量不但比NCAA「三月瘋」高3成，也較上屆卡達世界盃增加超過200%。
DraftKings指出本屆世界盃投注量比4年前增加650%，BetMGM則表示成長211%。兩家公司都認為這屆賽事帶來前所未見的投注熱度與市場規模。
阿根廷的比賽吸引最多投注單，而梅西被視為最受歡迎的球員，帶動各種投注項目與未來投注熱度上升，讓冠軍戰在多家博彩公司都刷新歷史紀錄。
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