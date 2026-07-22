世界盃後身價暴漲 哈蘭德、亞馬爾達到2.2億歐元

哈蘭德身價首度突破2億歐元。(路透)

2026年世界盃 足球賽落幕後，足球數據網站Transfermarkt公布最新球員身價更新，僅針對本屆世界盃表現出色的球員調升身價。其中，西班牙19歲亞馬爾（Lamine Yamal）與挪威26歲哈蘭德（Erling Haaland）雙雙躍升至2.2億歐元（約2.59億美元），成為足球史上首度突破2億歐元身價門檻的球員；法國球星姆巴佩（Kylian Mbappé）則回升至2億歐元（約2.35億美元），排名第3。

Transfermarkt指出，本次身價調整是在史上賽程最長的世界盃決賽後發布，只針對世界盃表現傑出的球員調升身價。

年僅19歲的亞馬爾，率領西班牙奪下世界盃冠軍後，再度鞏固足壇最受矚目的新星地位，身價升至2.2億歐元。哈蘭德則帶領挪威闖進8強，5場比賽攻進7球，同樣將身價提升至2.2億歐元，兩人共同寫下足球史上新紀錄。

排名第3的姆巴佩身價回升至2億歐元。他在本屆世界盃成為世界盃歷史總進球王，超越阿根廷球星梅西（Lionel Messi），並連續第2屆獲得世界盃金靴獎。

此外，身價突破1億歐元（約1.18億美元）的「億元俱樂部」新增4名球員，使總人數增加至26人。其中，西班牙後衛庫巴西（Pau Cubarsí）身價增加2000萬歐元，達到1億歐元，並獲選本屆世界盃最佳年輕球員；阿根廷中場恩佐費南德斯（Enzo Fernández）則上升1000萬歐元，同樣達到1億歐元。

維德角40歲門將沃津哈（Vozinha）則寫下本次更新最大漲幅，身價由5萬歐元增加至50萬歐元（約58.8萬美元），漲幅高達900%。

年僅19歲的亞馬爾，身價首度突破2億歐元。(路透)