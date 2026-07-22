世界盃中場秀幕後：瑪丹娜、小賈斯汀傳一度意見不合

世界盃足球賽決賽，瑪丹娜在中場表演登台演出。（美聯社）

2026年世界盃 足球賽決賽中場秀集結瑪丹娜（Madonna）、韓團BTS、夏奇拉（Shakira）及小賈斯汀（Justin Bieber）等國際巨星同台演出，不過英國每日郵報引述知情人士指出，瑪丹娜與小賈斯汀在後台因表演主導權爆發緊張氣氛，雙方都不願淪為對方陪襯；另一方面，小賈斯汀的演出也在社群媒體引發兩極評價，被部分網友批評「太敷衍」，但消息人士強調，這其實是他的刻意安排。

這場世界盃決賽中場秀規模媲超級盃（Super Bowl）中場表演，多位流行樂壇巨星共同登台，卻傳出後台瀰漫濃厚火藥味。

知情人士向每日郵報表示，瑪丹娜希望打造令人多年難忘的震撼演出，小賈斯汀則主張簡潔穩健，雙方都不願成為彼此的陪襯，後台出現明顯緊張氣氛。

談到小賈斯汀的想法，消息人士指出：「他的理念很簡單，不要把事情搞得太複雜，不要承擔沒有必要的風險，更不要讓表演因錯誤原因成為新聞焦點。他希望大家把注意力放在音樂上，一切乾淨、可控，沒有其他干擾。」

至於瑪丹娜，她認為「如此盛大的舞台，就該帶來能讓人討論很多年的演出。在她看來，世界盃決賽中場秀應該令人難忘，而不是追求安全保守。」

最後負責籌備演出的Coldplay主唱克里斯馬汀（Chris Martin）介入，才避免矛盾升級。

另一方面，小賈斯汀的演出在社群平台引發不少討論，不少網友批評整場表演顯得「懶散」、「缺乏亮點」，認為未達世界盃決賽中場秀應有的水準。

世界盃足球賽決賽，歌手小賈斯汀在中場秀登台演出。（路透）