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麥特戴蒙世界盃決賽遭認錯 主播連喊「布萊德彼特」

世界新聞網王若馨／即時報導
麥特戴蒙。(美聯社)
麥特戴蒙。(美聯社)

好萊塢男星麥特戴蒙(Matt Damon)19日與妻子巴羅索(Luciana Barroso)一同現身觀看西班牙對阿根廷的世界盃決賽，沒想到在現場轉播中，福斯(FOX)體育台主播把他誤認成布萊德彼特(Brad Pitt)，這段畫面隨後在網路瘋傳。

影片來源：YouTube@Page Six

巴羅索出身阿根廷，當天穿上藍白配色服飾為祖國加油；戴蒙則身穿深藍色上衣、戴著墨鏡，夫妻倆並肩坐在觀眾席。當轉播鏡頭掃向看台時，主播史壯(John Strong)脫口說出：「布萊德彼特也在現場球迷之中…」話語甫落才發現認錯，趕緊改口：「噢，是麥特戴蒙，那是麥特戴蒙。」

他隨後笑稱，是因為「螢幕反光太嚴重」，並向兩人致歉。

這段畫面隨後被剪輯上傳至社群平台。體育記者龐普利亞諾(Joe Pompliano)在X發文調侃：「麥特戴蒙這個周末過得真精彩：電影票房奪冠、出席世界盃決賽，還被認成布萊德彼特。」

有趣的是，史壯並非唯一把麥特戴蒙認成布萊德彼特的人。愛沙尼亞轉播這場決賽時，球評第一時間也脫口喊出「布萊德彼特」。

史壯事後還對搭檔霍爾登(Stu Holden)自嘲說：「剩下的人都交給你認吧，我前面三個都認對，就飄起來了，結果漏接了一顆超簡單的球。」

網友紛紛留言開玩笑，有人笑稱戴蒙「正在準備演出下一個角色：布萊德彼特」，也有人認為被誤認成彼特是「最高等級的稱讚」，直呼：「如果是我被認成布萊德彼特，我一定欣然接受，這對自尊心幫助太大了。」

不過，本屆世界盃還有播報員犯了更大的錯，而且事後遭到撤換並失去轉播資格：土耳其國營電視台TRT資深球評契門(Murat Ekrem Çimen)6月15日在轉播伊朗對紐西蘭的分組賽時，將兩隊完全認反了，他把伊朗的進攻說成是紐西蘭，又把紐西蘭說成是伊朗，連續四分鐘沒有發現異常，直到鏡頭帶到伊朗前鋒塔雷米(Mehdi Taremi)才意識到不對勁。

相形之下，史壯只是認錯場邊名人，算是無傷大雅的口誤。

精華 FAQ

  • 他與妻子一同在看台觀賽時，FOX主播把他誤認成布萊德彼特，還當場連喊兩次，之後才改口道歉，讓這段轉播畫面迅速在網路上爆紅。

  • 史壯先脫口稱布萊德彼特在場，隨即發現說錯，馬上更正為麥特戴蒙，並笑稱是螢幕反光太嚴重，最後向兩人致歉。

  • 文章指出，史壯只是把場邊名人認錯，屬於無傷大雅的口誤；相較之下，土耳其電視台球評曾把伊朗和紐西蘭完全報反，還因此被撤換並失去轉播資格。

世界盃 布萊德彼特 好萊塢

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