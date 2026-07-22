世界盃╱貝克漢躺賺2500萬 15歲愛女哈珀保養品牌爆紅

貝克漢（David Beckham）美加墨世界盃期間十分活躍。路透

2026美加墨世界盃 圓滿落幕，儘管英格蘭隊止步四強、讓特地前往應援的「足球金童」貝克漢（David Beckham）在大合照時神情黯然，但賽事期間他帶著全家大小高調霸佔VIP包廂，光憑場外周邊效益就輕鬆捲走超過8.26億台幣，甚至連他年僅15歲的寶貝女兒哈珀（Harper），都順勢靠著這波世足熱潮，為尚未開賣的個人美妝品牌造足聲勢。

本屆世界盃為了防止球員在高溫下中暑，特別新增了「3分鐘強制補水時間」，沒想到這個比賽小插曲，竟然成了貝克漢的專屬「淘金時間」。每當球員走向場邊喝水，全球電視轉播鏡頭便無縫切換到他拍攝的代言廣告，鋪天蓋地出現在觀眾眼前。

據英國「每日郵報」報導，51歲的貝克漢在短短40天賽事中，一口氣接下百事可樂、麥當勞、愛迪達及 Lay's 洋芋片等多檔國際頂級代言，吸金高達1900萬英鎊（約2540萬美元），被外媒戲稱是「躺著賺的世界盃吸金王」。

除了金錢遊戲揮灑得自如，貝克漢一家在VIP包廂裡的互動更是高潮迭起。妻子維多利亞（Victoria）在英格蘭對決挪威的關鍵一刻，因顧著看別處而錯過進球瞬間，茫然神情被鏡頭精準捕捉，秒被網友製成迷因梗圖瘋傳。

然而，看似熱鬧溫馨的家族應援團，實則暗潮洶湧。大兒子布魯克林（Brooklyn）這次全程告假，寧可與妻子妮蔻拉在家看轉播也不願合體。對照他先前公開指控父母「掌控欲過強」的言論，以及對於缺席原因僅冷淡表示「說來話長」，讓外界對這段微妙的豪門親子關係充滿遐想。

相較於兩位哥哥羅密歐與克魯茲分別衝刺體育與音樂事業，15歲的小妹哈珀已經蓄勢待發，準備繼承媽媽的時尚版圖。她創立的年輕保養品牌「Harlo by Harper」（原名 HIKU，後因商標問題更名）鎖定年輕Z世代與Alpha世代。

維多利亞先前透露，哈珀幾年前因盲目跟風不適合的保養品導致嚴重爆痘，這才萌生研發青少年專用溫和產品的念頭。哈珀甚至曾自製兩份完整的簡報檔（PPT）向媽媽提案，一份是為了「爭取燙頭髮」，另一份則是精密的「創業營運企劃」，展現出超齡的商業頭腦。

這次在世界盃場邊，哈珀特別以一頭亮眼的挑染金髮亮相，被公關專家譽為一場精心策劃的行銷操作，成功在品牌預計2026年夏季開賣前打響全球名號。

貝克漢(右)與哈珀(左二)及家人觀看英格蘭與阿根廷的比賽。（路透）